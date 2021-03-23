P聯盟／主題周很《天堂M》！攻城獅披騎士球衣捍衛主場

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自球隊8月開訓以來，僅經過短短的236天但卻已成功引起台灣籃壇一陣炫風，也期盼攻城獅的成立能成為新竹人心中的傳奇，球團於上週搶先釋出由新生代創作樂團《鹿洐人》創作的年度形象歌曲〈傳奇〉，歌曲旨在傳達即使不被外界看好，我們依舊相信自己能成為傳奇，歌曲理念可說是攻城獅本季的最佳寫照。鹿洐人樂團預計於3月27日賽前帶來首次〈傳奇〉現場表演，以勵志人心且充滿自信的歌曲凝聚現場所有獅紫軍。
為因應工程師主題週，攻城獅球團上週已於官方社群釋出「程式碼相關」的主題週視覺，不僅官方社群充滿工程師風格外，球團也規劃一系列感謝球迷的贈品與周邊活動，本週末進場球迷皆可獲得攻城獅球員實戰球衣鑰匙圈，球團將攻城獅隊史首戰的實戰球衣切割成上萬片小塊布料，而每塊布料皆有專屬編號，其中還包含球員親簽與親手壓製而成的超限量版鑰匙圈，象徵每一位獅紫軍都是攻城獅球團最強韌的後盾。除了紀念價值非凡的入場贈禮外，球團商品部將開賣「年度名場面T-shirt」強攻獅紫軍荷包，3月28日賽後攻城獅隊職員將赴場中進行賽後球迷會，感謝獅紫軍整季不離不棄的應援。
“Return True”主題週由韓國超人氣手遊《天堂M》冠名贊助，《天堂M》特別搭配遊戲最新改版主題，於賽場外打造「騎士道」視覺球迷入口，並特別邀請新生代主持人何美、陳瑀希 (小茉莉)舉行開球儀式；當週攻城獅球星與Muse Girls將以全新面貌登場，獅群們將披上《天堂M》聯名款「騎士盔甲球衣」征戰；Muse Girls則首次獻出COSPLAY初體驗、化身《天堂M》遊戲角色現場應援；入場球迷也有機會獲得由天堂M與攻城獅聯名的球員卡。本週末攻城獅主場將搭配豐富多元的《天堂M》周邊活動，歡迎獅紫軍踴躍進場體驗本季主場最終戰。週末兩日賽事預售票已售出近6成，二樓票券持續熱賣中，網路購票請至拓元售票系統。