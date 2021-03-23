閒置老屋變身文創場域 青創培育基地為地方改造注入活力
記者林怡孜/台南報導
2021-03-23 16:34:29
台南偏鄉因人口外流嚴重，而使許多的老屋閒置，崑山科大商管學院執行的USR計畫，催生了「菱炭森活館」，就是以台南官田為基地將在地閒置老屋改造成具現代風格的多功能場域，並且輔導在地合作社營運及孵化青年創業培育青創人才，為地方改造注入更多新氣象。
菱炭森活館一樓為「官田烏金」品牌展售實體店鋪，主要有菱炭森活、炭活美學、地方特產、社區好物四個主題，販售不少特色商品。官田為菱角生產重地，但每年卻產生上噸的廢棄菱角殼，官田烏金團隊結合產、官、學，將菱角殼炭化成符合歐州生物炭認證（EBC）＆國際生物炭倡議組織（IBI）規範的「菱殼炭」材料，再製成許多商品，如菱炭包、口罩、頭巾等，協助官田烏金社區合作社成立實體店鋪並創造就業機會，提升在地產業規模。菱炭森活館二樓為青創培育空間，由計畫所輔導之創業青年－那顆炭國際有限公司入駐營運，主要從事菱殼炭材的高值化應用研究與官田171遊程之推廣，都非常值得民眾前往認識與了解。 崑山科大商管學院企管系副教授楊泰和同時也是菱炭森活館計畫主持人。他表示近五年來紮根於官田，從看見問題、解決問題到創造機會，終於看到成果相當開心。遊客來官田區通常會走171市道，沿途盡是濃密蒼鬱的芒果樹，堆疊出層層青翠墨綠的風光。官田水雉生態園區及菱炭森活工場、特色農事體驗的能源牧場、大崎·藝農號芒果冰店、六穎陶秀的菱炭陶器等，兼具吃、喝、玩、樂、學五個面向，勢必更能帶來地方繁榮，吸引更多年輕人回鄉。