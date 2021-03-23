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登山／即將攀登世界第10高峰　呂忠翰千字訴說內心感謝

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-23 17:20:56

▲台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫，「今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份…」。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫，「今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份…」。（圖／橘子關懷基金會提供）
台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫。「網路終點站到啦！」呂忠翰在攀登前特意寫下1千多字，訴說內心感謝，「今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份…」
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呂忠翰本月10日搭機出發，展開自己的春季攀登計畫，22日抵達基地營前夕，在最後有網路的地方，發文感謝所有支持他的夥伴們，「當然這篇就是要跟大家說，網路終點站到啦，歡樂時光總是流逝的很快，準備戰鬥並前進基地營，接下來就不會由我發文了，請一定要持續關注K2 project 粉專囉。」
▲呂忠翰搭機前往攀登安納普爾納峰，友人及贊助團隊也前往桃園機場送機。（圖／葉政勳攝）
▲呂忠翰搭機前往攀登安納普爾納峰，友人及贊助團隊也前往桃園機場送機。（圖／葉政勳攝）
 
全文：
在遠征路上
今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份，記得幾次碰面，總是相談甚歡，對探險充滿夢想，最起初也是因為餅哥的關係，才能有這樣的機會，餅哥對年輕人的支持跟關注不遺餘力，得知我們的攀登夢想並大力來協助，是今年成行的關鍵，期待未來的一起合作，感染分享給更多人，做個勇敢探險的台灣人啦。
當然在這條路上，回憶像一個白手起家的人一樣，充滿著貴人協助才能走的長遠發展，逐漸建立人與人包容與信任，這也是我不斷努力尋找的，我總是充滿著感恩曾經努力過的人，最終能透過分享及攀登精神，來與更多有緣人合作，為台灣做點貢獻，也想想能走進這條路，實質上是不容易的事，踏進來八年，沒什麼好說的，這輩子能盡力去完成一件事，就很不容易了，往往人生裏，還有更多重要的事情要做，人生短暫保持著平靜式的微笑與快樂，且以一生懸命的態度面對，繼續充滿熱情與努力學習的動力吧。
十四座全球高峰，在最古老的板塊上，相通於在四個國家：尼泊爾、巴基斯坦、新疆、印度，而最為熟識的是，人們知道常聽的喜馬拉雅山區，或近年被我們的攀登新聞轟炸後，初步認識的巴基斯坦喀喇崑崙山區，而能夠有實質機會接觸海外八千米攀登是在2013年，因為2010年開始歐都納公司程鯤董事長，願意再度帶頭扛起重任，把台灣的探險孩子，推向海外攀登的領域，雖遇上許多波折，在2016年暫時結束計畫，不過已經帶起我可能可以完成的事情了，而參與計畫的顧問團及領隊們，總是讓我學習到很多，我始終充滿感恩，而往後更遇到了許多貴人相挺，聽了我許多深刻攀登故事，台灣走向新的高海拔攀登時代，能在峰頂上救人、融入當地文化、隨時保持善念的判斷、準確分析並綜觀全局、更與許多隊伍國際交流合作，能不斷一個個解決在攀登上可能會發生的危機，延續著台灣探險精神。
▲台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫。（圖／橘子關懷基金會提供）
 
2017年康軒集團李董事長也關心著我們，給於我們攀登上的資助，讓我跟元植能完成一次自主的八千米無氧無雪巴攀登紀錄，並順利帶回故事，在2018、2019年得到越來越多人以私下默默守護我們，給予我全力的支持，甚至感染了詹偉雄大哥，發動的K2 project 計畫，讓我們想了快二十年的K2 也成行，並留下重要的攀登紀錄，也印證了自己，小心謹慎，保持著初心的攀登態度且平安回來，真的很慶幸自己，還有走在一條正向的路上。
總總想說的話永遠都不夠啦，幸運有著重要的家人們，而內心最感謝的是，短短八年來，有幸透過攀登及分享，認識了很多志同道合的兄弟姐妹，還有非常重要的貴人，他們都知道我人情大概可以欠到下輩子去了，所以都很珍惜每次的碰面聊天，希望我能帶回故事就好，知道我常常一個人走向未知的山頂，拖著疲累的身軀還要能走回基地營，這些貴人們內心默默支持給的溫暖祝福，不要我有太多壓力去攀登，才能成為讓我平安回來動力。
感謝留守團隊的備戰辛勞
謝謝冠杰裝備上火力支援
更感謝辛苦協助的橘子所有夥伴們
當然這篇就是要跟大家說，網路終點站到啦，歡樂時光總是流逝的很快，準備戰鬥並前進基地營，接下來就不會由我發文了，請一定要持續關注K2 project 粉專囉，橘子關懷基金會這邊，也會協同兄弟元植，一起持續找文獻歷史來幫各位科普，建立對海外八千米的世界跟探險知識喔，帶著學習的眼睛與我一起去探險！
▲台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫。（圖／橘子關懷基金會提供）
 
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