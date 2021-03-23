登山／即將攀登世界第10高峰 呂忠翰千字訴說內心感謝
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-23 17:20:56
台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫。「網路終點站到啦！」呂忠翰在攀登前特意寫下1千多字，訴說內心感謝，「今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份…」
呂忠翰本月10日搭機出發，展開自己的春季攀登計畫，22日抵達基地營前夕，在最後有網路的地方，發文感謝所有支持他的夥伴們，「當然這篇就是要跟大家說，網路終點站到啦，歡樂時光總是流逝的很快，準備戰鬥並前進基地營，接下來就不會由我發文了，請一定要持續關注K2 project 粉專囉。」 全文：在遠征路上今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份，記得幾次碰面，總是相談甚歡，對探險充滿夢想，最起初也是因為餅哥的關係，才能有這樣的機會，餅哥對年輕人的支持跟關注不遺餘力，得知我們的攀登夢想並大力來協助，是今年成行的關鍵，期待未來的一起合作，感染分享給更多人，做個勇敢探險的台灣人啦。當然在這條路上，回憶像一個白手起家的人一樣，充滿著貴人協助才能走的長遠發展，逐漸建立人與人包容與信任，這也是我不斷努力尋找的，我總是充滿著感恩曾經努力過的人，最終能透過分享及攀登精神，來與更多有緣人合作，為台灣做點貢獻，也想想能走進這條路，實質上是不容易的事，踏進來八年，沒什麼好說的，這輩子能盡力去完成一件事，就很不容易了，往往人生裏，還有更多重要的事情要做，人生短暫保持著平靜式的微笑與快樂，且以一生懸命的態度面對，繼續充滿熱情與努力學習的動力吧。十四座全球高峰，在最古老的板塊上，相通於在四個國家：尼泊爾、巴基斯坦、新疆、印度，而最為熟識的是，人們知道常聽的喜馬拉雅山區，或近年被我們的攀登新聞轟炸後，初步認識的巴基斯坦喀喇崑崙山區，而能夠有實質機會接觸海外八千米攀登是在2013年，因為2010年開始歐都納公司程鯤董事長，願意再度帶頭扛起重任，把台灣的探險孩子，推向海外攀登的領域，雖遇上許多波折，在2016年暫時結束計畫，不過已經帶起我可能可以完成的事情了，而參與計畫的顧問團及領隊們，總是讓我學習到很多，我始終充滿感恩，而往後更遇到了許多貴人相挺，聽了我許多深刻攀登故事，台灣走向新的高海拔攀登時代，能在峰頂上救人、融入當地文化、隨時保持善念的判斷、準確分析並綜觀全局、更與許多隊伍國際交流合作，能不斷一個個解決在攀登上可能會發生的危機，延續著台灣探險精神。 2017年康軒集團李董事長也關心著我們，給於我們攀登上的資助，讓我跟元植能完成一次自主的八千米無氧無雪巴攀登紀錄，並順利帶回故事，在2018、2019年得到越來越多人以私下默默守護我們，給予我全力的支持，甚至感染了詹偉雄大哥，發動的K2 project 計畫，讓我們想了快二十年的K2 也成行，並留下重要的攀登紀錄，也印證了自己，小心謹慎，保持著初心的攀登態度且平安回來，真的很慶幸自己，還有走在一條正向的路上。總總想說的話永遠都不夠啦，幸運有著重要的家人們，而內心最感謝的是，短短八年來，有幸透過攀登及分享，認識了很多志同道合的兄弟姐妹，還有非常重要的貴人，他們都知道我人情大概可以欠到下輩子去了，所以都很珍惜每次的碰面聊天，希望我能帶回故事就好，知道我常常一個人走向未知的山頂，拖著疲累的身軀還要能走回基地營，這些貴人們內心默默支持給的溫暖祝福，不要我有太多壓力去攀登，才能成為讓我平安回來動力。感謝留守團隊的備戰辛勞謝謝冠杰裝備上火力支援更感謝辛苦協助的橘子所有夥伴們當然這篇就是要跟大家說，網路終點站到啦，歡樂時光總是流逝的很快，準備戰鬥並前進基地營，接下來就不會由我發文了，請一定要持續關注K2 project 粉專囉，橘子關懷基金會這邊，也會協同兄弟元植，一起持續找文獻歷史來幫各位科普，建立對海外八千米的世界跟探險知識喔，帶著學習的眼睛與我一起去探險！