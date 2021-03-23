台北田徑場店面一下雨就漏水！體育局：已爭取預算改善

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業者表示，只要遇到下雨天店面內就會開始漏水，多次向管理單位反應，雖然都會派人來進行維護，但由於「只要不下雨就不會漏水」，所以維修人員也無法徹底根治。業者擔心接下來春天的梅雨季節以及夏天的颱風季，若下雨的時間一長，恐怕會對店內的木製傢俱及擺設造成危害。台北市議員許淑華表示，台北市的運動設施疏於維護已經不是第一次，從造價19億的台北網球中心才使用兩年多就到處都是補丁，到現在的田徑場店舖漏水的狀況，都顯示體育局與北市府螺絲鬆了。許淑華更直言，體育局寧願花錢去幫柯文哲做一日北高的自行車活動，進行外部及表面的宣傳，也不願意對基礎的體育設施進行維護，若體育局有誠意，應該簽報市長辦公室動用第二預備金去做維修處理。台北市議員許家蓓批評，體育局早就發現漏水問題，卻只是請廠商裝接水盤，根本治標不治本。另外針對業者反映漏水，體育局回應竟然是可以廠商無償解約，體育局身為房東不應如此消極搪塞。此外許家蓓強調，未來幾年臺北市還要辦理2023年全國原住民運動會、2025世界壯年運動會，都是全國性甚至是國際性的大型賽事，體育局應盡速解決漏水問題，不要讓台北市政府貽笑大方，讓國民、國際看笑話。對此負責台北田徑場維護作業的台北市政府體育局回應，由於田徑場的建築工法會在建體間預留空隙，所以一遇到下雨天就會導致漏水的情況。體育局也坦言附近不只一間業者向他們反應，108年起已經在漏水的地方加裝接水盤，不過引水效果有限，似乎只要雨稍微大一些，仍會有漏水的情況。體育局強調，若是業者有提出漏水的情況，近期會再會同廠商進行勘察。而針對改善工程的部分也已經爭取編列預算，但若按照時程即使預算順利過關，仍得等到明年才有辦法動工。體育局也表示，漏水的情況為不可抗力因素，若業者要提前解約，體育局方面也會協助無償解約。