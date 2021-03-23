遭認定國民黨附隨組織 黨產會：將追討救總9億資產
記者張志康/綜合報導
2021-03-23 17:03:17
繼去年9月初步認定中華救助總會為國民黨附隨組織後，不當黨產處理委員會今（23）日開會，再度認定救總名下財產屬於國民黨時代取得的不當財產，要求將近新台幣9億元的資產移轉國有。
黨產會主委林峯正下午召開記者會表示，黨產會認定救總名下不當取得的財產應移轉國有，已移轉他人而無法返還之不當取得財產需追徵價額。救總名下不動產含土地3329坪、建物4318坪、車位349坪，每年可收年租金約新臺幣4,900萬元，公告現值高達新臺幣8億352萬元。林峰正表示，救總有筆土地位於新北市土城區，已被新北市政府徵收做為道路用地，當時救總收到補償金579萬3018元，黨產會也將進行追徵；另外，也查出救總在民國50年間推動「一人一元捐獻」活動，救助中國大陸災胞，共新台幣3425萬1630元及75萬1937.37美元，也認定為不當取得財產，要求移轉國有。另外，救總尚有約新台幣4億元現金未在這次處分範圍內，是否屬不當取得財產的現存利益，而應移轉為國有，黨產會將持續調查。這4億元的現金，還是推定為不當取得財產，救總不能自由運用，若要使用，要經過黨產會許可。