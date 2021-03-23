國民黨政黨支持度跌　張博洋：可見不被台灣社會接受

台灣民意基金會今（23）日召開 3 月全國性民調發表會，

在政黨支持度的部分，民進黨30.1%最高，其次為國民黨18.4%，台灣基進新聞部主任張博洋認為，身為最大在野黨的國民黨支持度跌破兩成，顯見近來「介入藻礁公投」、「核四重啟」、「疫苗施打與價格公開」的方式與目的，並不被台灣社會接受。

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台灣民意基金會今天公布民調，

在20歲以上的成年人中，

政黨支持度的部分，民進黨30.1%最高，其次為國民黨18.4%、民眾黨12.8%、時代力量5.8%、台灣基進4.7%，另有26.5%的民眾未表態。

張博洋說，從數字可以很明顯的看出，身為最大在野黨的國民黨，在開始「介入藻礁公投」、「核四重啟」、「疫苗施打與價格公開」等戰場，大鬧特鬧後，認同者還較上次減少，有此可看出這個政黨做事方式與目的，並不被台灣社會給接受，否則豈有鬧了整整一個月民調不增反跌的事情。

張博洋批，當台灣人關心什麼時候可以打疫苗時，國民黨關心為什麼要跟原廠買、關心合約怎麼寫、關心蘇貞昌、陳時中是不是假裝打疫苗、甚至關心疫苗價格不公開就是黑箱；而在台灣人關心用電、經濟發展及環保三者能否取得平衡時，國民黨關心核四什麼時候重啟，重啟後不可以放盧秀燕跟侯友宜那裡，在每個國人在意的議題上，故意往反方向走，如果這不是扯後腿，那就是故意找台灣麻煩了。