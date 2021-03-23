美媒讚蔡英文以貓對中國狼　羅致政：文明台灣與霸道中國

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然而習近平領導下的中國威脅加劇，不放棄以武力實現統一。面對北京的「戰狼外交」，蔡英文的戰略則是指示外交官們將台灣化為「貓」，靈活運用軟實力，將台灣打造出愛好和平和具同情心的形象，與「好戰和欺凌」對立。