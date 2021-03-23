美媒讚蔡英文以貓對中國狼 羅致政：文明台灣與霸道中國
記者胡宥心／台北報導
2021-03-23 17:25:44｜2021-03-23 17:36:21
新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球情況下，台灣在中國打壓下，防疫表現亮眼受到各國肯定，近來美國媒體《GZERO Media》日前刊出報導，指出蔡英文面對北京施壓，就像「貓與狼」，直指蔡英文或許是中國最畏懼的女性。
對此，民進黨立委羅致政表示，這凸顯執政黨的外交路線正確，中國越是霸道，不願意用文明手段處理外交，就越凸顯台灣政府的文明與民主路線。羅致政分析，貓在普遍認知上都是冷靜、謀定而後動，甚至非常有謀略的，加上貓咪普遍很溫馴，家貓形象，和國際社會對台灣的印象結合在一起！「但這不代表台灣永遠是一隻乖貓咪，踩到貓咪也是兇狠反彈的！」羅致政表示，貓與狼就是強烈對比，更代表國際社會對霸道中國與民主台灣的印象。像是之前蔡英文霸氣回應中國國家主席習近平日前對台發表談話，內容重新定義九二共識為「兩岸同屬一個中國」，引來蔡英文強烈反擊、堅守國家主權，至此網路聲量大漲，還被封為「辣台妹」，就是例證。根據《GZERO Media》報導，蔡英文2016年競選總統時，中國官方媒體都質疑一個女人是否可以領導這個島嶼，但她勝選成為台灣第一位女性領導者。4年後，但蔡英文再度勝選，然而習近平領導下的中國威脅加劇，不放棄以武力實現統一。面對北京的「戰狼外交」，蔡英文的戰略則是指示外交官們將台灣化為「貓」，靈活運用軟實力，將台灣打造出愛好和平和具同情心的形象，與「好戰和欺凌」對立。