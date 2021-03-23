牌照稅4月開徵 5／3前繳納免受罰
記者張志康/綜合報導
2021-03-23 17:46:34
財政部賦稅署表示，今（110）年使用牌照稅於4月1日開徵，繳納期間原自4月1日至同月30日止，因應銀行業於4月30日調整勞動節補假，截止日順延至同年5月3日(星期一)，請納稅義務人於期限內繳納。
財政部表示，根據統計，今年牌照稅開徵輛數為765萬1333輛，年增約15.7萬輛，增幅2.1%，帶動開徵稅額來到640億5990萬元，年增7.3億元，增幅約1.16%。財政部指出，國內去年新車銷售達45萬7435輛，創15年來新高，黃惠玲表示，加上去年受疫情籠罩，民眾降低搭乘大眾運輸工具頻率，更傾向開車上班、出遊，帶動使用牌照稅開徵輛數呈現淨增長，各車輛類型中，又以小客車成長較多。財政部提醒，民眾若因受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，申請延期或分期繳納稅捐。財政部表示，今年牌照稅繳納期間為4月1日至5日3 日，逾期每2日將加徵1%滯納金，5月4日、5日繳納屬於逾期案件，但還不會加徵滯納金，若逾期30天未繳鈉，需補稅並處最高1倍以下罰鍰，並遭移送強制執行，屆時行政執行署將可扣押車主名下財產繳稅。