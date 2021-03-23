智慧城市展多亮點 城市解決方案亮相、科技防疫超夯
記者許家禎/台北報導
2021-03-23 18:41:04
2021智慧城市展於今（23）日登場，會上智慧防疫、智慧安全監控、智慧工程，甚至首度展出的智慧液晶窗戶都是焦點。其中中保展出與高雄市政府合作的11項智慧城市解決方案，如違法停車、停車計時收費、空氣品質與學童安全守護等。東元推出智慧消毒防疫機器人、入口空氣抑菌箱等。而群創則首度展出智慧液晶窗戶，其特性為具隔熱、節能、採光通透等特性，將可落實節能永續價值。
隨著全球新冠疫情進入審慎樂觀的階段，2021智慧城市展於23日以虛實整合形式順利展開，總統蔡英文也親臨現場。此次展覽總計有251家廠商，10縣市參展，共1000個攤位，是疫情期間最大規模的虛實整合展。其中中興保全科技集團規劃「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」等五大區，展場採情境互動體驗式設計，展出近50個智慧應用。中保科看好智慧城市成為下一波產業動能，積極打造智慧城市解決方案，將常見的城市問題，如塞車、違法停車、停車計時收費、空氣品質、學童安全守護等，透過整合物聯網設備與智慧科技，更有效率地解決上述問題。現場也展出與高雄市合作的11項智慧城市解決方案。中保科指出，像是結合AI影像分析，進行道路監控、車流統計、車牌辨識、人流分析等應用，進而改善交通號誌或指引替代道路，解決塞車問題、降低車禍發生率，還可解決車輛違停，像是當小客車違規停靠公車站時，系統會透過喇叭播音警告違規，也能監控空氣品質，當PM2.5濃度超標時，能啟動市內新風機，自動進行換氣、過濾等多重功能。另外展覽現場也展出智慧安全相關，如遠距打卡、人臉辨識、周界防護等可強化校園安全。而中保科也專注台灣環境永續，去年成立星生方案公司推出綠屋頂解決方案，由於目前台北市目前綠覆蓋率僅1.3%，遠低於專家建議的20%，對比綠化覆蓋率約50%的新加坡，台灣有很大的進步空間。當都市屋頂綠化後，可創造出節能減碳等多重效益，更號稱綠屋頂使用年限可長達50年。而隨著台商回流有新廠房建置需求，及政府推動都更與危老效應，新建案需求增加。中保科協助營造業者做到安全層層把關，更能提升管理效率。如採用人臉辨識（辨識/測溫）讓管理者能隨時掌握上工人數與每個工班到員狀況，也能掌握工地各項專案（如弱電、機電、消防等）進度、工作日誌等資訊。另外透過AI影像辨識，能監控工人進入工區或工作期間是否未戴安全帽，不僅降低工安風險，也減輕管理者的負擔。智慧社區展區中，展示雲端警衛與中保無限＋雲客服系統。雲端警衛透過物聯網技術，可精簡人力，從成本上考量，大致上都能省下4到5萬元的保全人事費用，對許多中小型社區收支平衡有不小幫助。而展覽首日副董事長林建涵與立法委員蔣萬安，以「永續綠能城市新未來」為主題，進行對談，希望用科技幫助城市智慧轉身，建構智慧生活。至於東元集團也召集東元電機、東元家電、東捷資訊、宅配通、安華機電等關係企業參與智慧城市展，共分四大區：「智慧防疫服務」、「智慧物流」、「智慧運輸」、與「智能建築」。以AI和物聯網技術，優化智慧城市中的各項應用，也讓生活更安全便利。 尤其在智慧防疫主題，推出了智慧消毒防疫機器人、科技防疫門禁、入口空氣抑菌箱等，適用於都市裡的各種商辦大樓、車站公共空間等，讓民眾在後疫情時代擁有安心的生活。另外面板大廠群創光電在會中也首次亮相最新智慧液晶窗戶(Smart LC Window)技術展品，涵蓋智慧調光窗戶與智慧投影窗戶等應用領域。群創指出，智慧調光窗戶可視依照日照、溫度進行透光調整，等於同步達到隔絕光線與採光需求的效果，同時還能節能減碳，未來更可依客戶需求接單生產，提供全客製化服務，開拓高端商業建築、機場、智能家居、智慧眼鏡等商用領域。此外，另一款智慧投影窗戶應用，群創透過獨家調光薄膜技術，可迅速切換智慧窗戶透明與霧態視野，達到兼具投影及保護隱私功能，此產品種類可運用於辦公投影機、辦公隔板玻璃窗等，未來更可進軍大型顯示器領域，搶攻大樓廣告投影牆、高端商辦大樓、百貨櫥窗等市場商機。