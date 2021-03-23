延續去年下半年消費動能　百貨首季估成長逾2成

（中央社記者梁珮綺台北23日電）新光三越今天表示，民眾無法出國，捨得將錢用在購物上，延續去年下半年消費力道，預估首季業績成長超過2成。4月1日登場的初夏購物節是母親節前哨戰，已加緊備戰。
2019冠狀病毒疾病去年來襲，百貨業首當其衝，上半年嚴重衰退，直到4月才逐漸復甦，下半年在振興三倍券助攻下，業績節節升高。新光三越販促部協理孫紹堃今天說，政府防疫有成，也加速內需消費成長，在延續這股動能、去年比較基期低2大因素下，預估今年首季業績年增逾20%。進一步觀察，發現精品成長超過40%，比重最高，化妝品、家電寢具相關等家用品、法雅克等複合性業態成長都超過20%。孫紹堃分析，在台灣還沒進行邊境管制前，許多人會選擇出國購買精品或名品；如今無法出國加上台灣疫情控制良好，促成精品銷售成績佳。另外，今年精品趨勢是較能入手的「小包」，「所以增加客群以小資女最多」。另外，瞄準日本產品商機，SOGO百貨在3月23日至4月6日推出日本和風節活動，這也是第34年舉辦，董事長黃晴雯說，今年主題為「甜食」，並首度引進福砂屋的長崎蛋糕，現場也有數百項來自日本北海道、大阪、東京、福岡等各地商品，預估會較去年成長6成，業績目標是新台幣3500萬元。（編輯：黃國倫）1100323