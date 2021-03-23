跟風改名鮭魚！他猛作「被吃」惡夢 命理師驚曝破財警訊
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 21:20:19
日前日本連鎖迴轉壽司店在台灣推出促銷活動，意外掀起一場改名「鮭魚」狂潮。不過命理老師「小孟老師」則分享一位客人跟風鮭魚後，不斷作「被吃掉」惡夢，他更解釋背後有隱含「破財警訊」。
「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書上撰文分享，「大家改名要想清楚，有客人前陣子改名鮭魚後，每天作夢都夢到鮭魚，他在夢裡夢見自己變鮭魚重覆被吃，還夢到自己被超大的鮭魚群環繞」，客人原以為是卡到陰，到廟裡收驚」。不過小孟老師也隨即向該位客人解釋，「當初你改『鮭魚』當名字的念頭太強，然後改完你又去吃自己名字的鮭魚肉，當然鮭魚的磁場就會一直在你身旁」他也建議鮭魚客人說請改回去原本名字，改完後情況立即好轉，沒有在夢到「鮭魚」。小孟老師最後也解釋，「若單純夢見鮭魚是好的，魚代表錢與地位；夢見被鮭魚環繞事業金錢會不順；夢見變鮭魚被吃代表有小人被詐騙」不過他也提醒，大家改名時要想清楚，不要因為一時好玩。倘若你已改名為鮭魚，這個名字不太好，因為名字兩條魚都吃土，容易真的吃土破財沒錢，改了這個名字之後建議此後不要吃鮭魚，因為等於吃自己不太吉祥。（編輯：潘毅）