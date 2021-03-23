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跟風改名鮭魚！他猛作「被吃」惡夢　命理師驚曝破財警訊

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 21:20:19

日本連鎖迴轉壽司店近日推出活動，只要名字與「鮭魚」同音同字，即可享免費優惠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pexels）
▲日本連鎖迴轉壽司店近日推出活動，只要名字有鮭魚，即可享免費優惠，但命理老師小孟也提醒其中暗藏的危機。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pexels）
日前日本連鎖迴轉壽司店在台灣推出促銷活動，意外掀起一場改名「鮭魚」狂潮。不過命理老師「小孟老師」則分享一位客人跟風鮭魚後，不斷作「被吃掉」惡夢，他更解釋背後有隱含「破財警訊」。
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「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書上撰文分享，「大家改名要想清楚，有客人前陣子改名鮭魚後，每天作夢都夢到鮭魚，他在夢裡夢見自己變鮭魚重覆被吃，還夢到自己被超大的鮭魚群環繞」，客人原以為是卡到陰，到廟裡收驚」。
▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）
▲星座命理專家小孟老師分享，客人改名鮭魚後發生的事情。（圖／小孟老師授權提供）
不過小孟老師也隨即向該位客人解釋，「當初你改『鮭魚』當名字的念頭太強，然後改完你又去吃自己名字的鮭魚肉，當然鮭魚的磁場就會一直在你身旁」他也建議鮭魚客人說請改回去原本名字，改完後情況立即好轉，沒有在夢到「鮭魚」。
小孟老師最後也解釋，「若單純夢見鮭魚是好的，魚代表錢與地位；夢見被鮭魚環繞事業金錢會不順；夢見變鮭魚被吃代表有小人被詐騙」不過他也提醒，大家改名時要想清楚，不要因為一時好玩。倘若你已改名為鮭魚，這個名字不太好，因為名字兩條魚都吃土，容易真的吃土破財沒錢，改了這個名字之後建議此後不要吃鮭魚，因為等於吃自己不太吉祥。（編輯：潘毅）
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