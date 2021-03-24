30歲「月薪45K」沒未來？他嘆：回鄉種田算了　網全暴動

大家都說「三十而立」，30歲到底需背負多少壓力？而在30歲這個人生分水嶺，不少人都會檢視一下自己是否已達成設定的目標，其中，又以結婚生子、買房買車，以及薪水多寡最常被拿出來討論。近日就有網友透露，自己工作做了2年多，終於被加薪2000元，目前薪水來到45000元，但雖然開心，他卻感嘆「根本比不上那人生勝利組，這點薪水是不是回鄉種田算了？」對此，其他網友則紛紛暴動，直呼「已經很好了」。

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《PTT》

八卦板發文表示，自己工作幹了2年多，最近剛被公司加薪，漲了2000元，目前月薪拉到4萬5，讓他開心直說「以後想吃對街的乾麵店都可以加滷蛋了」。不過，他也嘆道「在高房價面前還有那些滿街跑的高級車，反觀我每天起床勞勞碌碌，每月才領4萬5，看起來跟零頭一樣，在朋友眼中好像很傑出，但根本比不上那人生勝利組，這點薪水是不是回鄉種田算了？有掛嗎？」

▲一名30歲網友透露，自己目前月薪45K，並感嘆「比不上人生勝利組，這點薪水是不是回鄉種田算了？」對此，其他網友則認為「已經很好了」。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，立刻掀起討論，大家紛紛留言「來高雄啊，4萬5很好過啦！」「繼續撐下去，到40歲你就習慣了」、「如果要成家的話中南部還行吧」、「才30歲，多拚幾年跳幾間公司讓薪資飛奔」、「沒有比較就沒有傷害，你的能力在哪就領多少錢」、「代理教師，月薪也沒這麼多！」、「種田可能更賺喔」。

另還有不少人暴動直呼「我才28k，你在炫耀什麼」、「我三十歲那年薪水35000...」、「認真回，45K已經打扒一群同年齡的了」、「45K很好了中南部的話」、「我30的時候才42k，嗆我嗆夠沒」。（編輯：許苡晴）