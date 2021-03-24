降雨到中午！吳德榮：緩解旱象「聊勝於無」
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-24 07:46:36
中央氣象局主指出，今（24）日鋒面通過及東北季風稍增強，各地天氣較涼，中部以北及東北部地區有陣雨，北部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄，截至4：30中部以北降雨明顯，最大雨量在竹苗一帶，平均約有15至20毫米，前3名為新竹五峰鄉24毫米、新竹東區22.5毫米以及新竹尖石鄉21.5毫米，目前降雨持續中。吳德榮表示，這波短波的主要降水，大約只能持續至中午，對中部以北水庫看來也有「聊勝於無」的貢獻，南部的水庫雖終降雨，但進賬很少。在溫度部分，吳德榮指出，今天下午起短波脫離、各地天氣由西而東，先後好轉為多雲時晴的天氣﹔今日各地氣溫：北部14至21度，中部15至25度，南部17至28度，東部14至25度。吳德榮預測，未來一週僅迎風面北海岸、東半部偶有零星少量降雨的機率，背風面幾無降雨，缺水的壓力將持續增大﹔明（25）日各地為晴時多雲、穩定的天氣，東北風為北海岸、東半部帶來偶零星短暫雨的機率；氣溫略升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。週五（26日）到下週（28）日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。