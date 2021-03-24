水情會議聚焦民生限水供5停2　今降雨成關鍵

（中央社記者梁珮綺台北23日電）水情嚴峻，水情會議今（24）日登場，外界關注新竹縣市與台中市等地區是否進入紅燈區「供5停2」，相關官員指出，昨晚到今天降雨情形及4月降雨預估，將是決定擴大節水力道關鍵。

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中央氣象局表示，23日晚至今天上半天全台各地易有局部短暫陣雨，但降雨時間不太持續，對水庫集水區貢獻不大；根據水利署官網，中南部多數水庫蓄水率仍低，曾文水庫僅15.4%、鯉魚潭水庫11.5%、德基水庫6%、霧社水庫9.4%、明德水庫9.6%、永和山水庫8.2%、寶山第二水庫8.8%。

因應艱困水情，經濟部長王美花今天將主持旱災中央災害應變中心第10次工作會報。相關官員表示，會中將先了解昨晚至今天上午降雨能替水庫帶來多少進帳，同步了解4月降雨預測，再進一步討論節水措施。

王美花昨天上午在立法院受訪指出，新竹、苗栗與台中是水情較為嚴峻地區，會中也會討論橙燈「減量供水」縣市是否轉紅燈「分區或定點取水」，同時要做好最壞打算，可能「供5停2」。

經濟部在民國91年、92年時曾在台北執行限水，104年則在桃園。

相關官員表示，水情會議上也會討論節水率要不要再提升，以及盤點抗旱2.0情況。

目前新竹縣市、苗栗縣、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市、台南市為橙燈「減量供水」；桃園市及新北市林口區、彰化縣南部地區、雲林縣、南投縣、高雄市為黃燈「減壓供水」，離島連江縣與澎湖縣則是綠燈「水情提醒」。

一旦橙燈區進入紅燈，將會進行分區供水或定點供水，視水情狀況來實施，供水優先順序依序為居民維生、醫療、國防事業、工商事業。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1100323