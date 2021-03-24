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2021 智慧城市展 Kymco 以 IONEX 3.0 展現智慧城市能量

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2021-03-24 09:25:00

2021 智慧城市展 Kymco 以 IONEX 3.0 展現智慧城市能量
▲ 2021 智慧城市展 Kymco 以 IONEX 3.0 展現智慧城市能量
Kymco IONEX 3.0 電動機車解決方案，3 月 23 日起一連四天在台北南港展覽館2館展出，高雄市長陳其邁特地北上參加開幕式，會後親臨 Kymco 光陽攤位，體驗 IONEX 3.0 全新能源交換系統，陳市長在 Kymco 柯勝峯董事長介紹下，親自體驗 IONEX 換電服務。現場市長也親自了解 Kymco 與高雄捷運合作的「IONEX ATR電動二輪車自助租賃」最新進度，Kymco 表示最快將於今年五月於高雄捷運青埔站展開營運，Ionex ATR 能與捷運大眾運輸網形成交通網絡，不僅是個便民措施，同時是一個落實智慧交通與環境永續的解決方案，解決民眾每日在出行當中「最後一哩路」的問題。
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KYymco 誓言成為政府推動綠能的最佳夥伴
在這次智慧城市展中，Kymco 與全球共享巨擘 Grab 合作的電動機車以及台灣知名共享業者 iRent 的首度連袂展出。透過 IONEX 平台，高雄捷運 ATR 合作方案、為共享業者量身訂製的合作方案等，Kymco 積極主動與政府及民間企業一同達到降低城市排放、智慧出行等目的，完整體現智慧城市的美好生活。
IONEX 便利換電站受矚目
除此之外，Kymco 為滿足廣大消費者對於電動機車的使用需求，Kymco 日前一舉推出四款具有不同騎乘風格與產品定位的全新電動機車，並喊出明年底前建置 4,000 座換電站的目標，打造全台最密集的電池交換網路。

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