新手媽想幫小孩取名！婆婆「1句」狂威脅 網卻秒喊雙贏
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 11:10:14｜2021-03-24 11:15:03
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。近日，就有網友抱怨，她想替剛出生的孩子取名，卻被婆婆嗆「取了就遷出戶口」，這讓她感到相當不滿，貼文曝光後，網友卻直呼「這樣根本雙贏」。
原PO在《靠北婆婆2.0》表示，她最近剛生產完，卻被婆婆威脅「如果孩子的名字，是我自己取的，就要遷出戶口，戶口不要跟她放在一起」，結果她回娘家向媽媽訴苦，媽媽竟說「做媳婦就是要忍耐一點，她們以前都是這樣的」。對此，原PO就不滿的說，為何媳婦就要低人一等，「以前妳們這樣難道覺得開心嗎？不開心為什麼還要傳承這種沒有義意的傷害呢？」，「妳們以前想這樣當媳婦是妳們的事，我只是不想這樣過生活，就變成逆媳了嗎？」原PO也透露，老公每次碰上類似問題，就要她直接去和婆婆吵，但當婆婆真的不高興時，老公又會說她這樣不好，讓她相當無奈：「大家互相尊重很難嗎？」許多網友看完卻認為，婆婆提出的遷出戶口根本是雙贏，「戶口不放在一起很可以啊！姓名還可以自己取」、「可以取自己喜歡的名字，又可以自己住，雙贏耶，還不謝恩照做」、「那只能聽婆婆的話把戶口遷出去了」、「遷出戶口好啊，免得以後要幹麻還得跟公婆拿戶口名簿」、「婆婆是疼妳的，給了妳一個理由搬出去住，不是嗎」。另外，也有不少網友建議，「可以退一步多選幾個名字讓婆婆挑，或是雙方各選幾個名字給家族投票」、「如果婆婆取的名字妳並沒有不喜歡，甚至覺得還蠻好的，那就可以採納啊」。（編輯：許智超）