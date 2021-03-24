「甜」字第一筆怎麼寫才對？媽替兒抱不平 內行人揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 11:44:52
家長在指導年幼小孩課業時，往往會大吃一驚發現原來許多問題的答案，連自己也不知道。就有位媽媽分享了兒子的作業，兒子寫的「甜」字被老師圈起來扣了1分，讓媽媽心疼直呼「99分..因為錯了這個」，更讓她疑惑的是甜這樣寫不對嗎？原PO更比較了兒子同學寫的甜字，質疑兩者有不同？不過就有許多內行網友解釋，關鍵在於「筆畫順序」。
原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了兒子的作業，只見兒子的「甜」字被紅筆圈起來扣分，老師也在一旁寫上正確範例，強調甜字第一筆是平的一橫，而不是斜的一撇。但旁邊對照的兒子同學作業，同學寫的甜字也是有點斜，老師依然打勾認可，讓原PO直呼「同班同學寫斜的對，所以我不懂老師是...？」原PO也疑惑表示，「我怎麼記得是斜的，還是我真的錯了？」文章一出掀起熱議，網友紛紛留言回覆說，「我好像有時候也會寫斜的」、「我女兒也常因為這樣，字沒寫直，或寫的太斜了被扣分」、「真是開了眼界」、「我也覺得這很無聊，不同版本的字體寫法都不太一樣，語言是溝通用的，不是拿來找麻煩的」、「雞蛋裡挑骨頭」、「有的老師對字體的正確性比較嚴格」。不過就有內行網友指出，「剛剛查了一下辭典，平頭才是正確寫法」、「是寫的方式，是左下往右上寫，而你的小孩是右上往左」、「這個是筆畫的問題，那個是一橫，寫法是由左向右寫再停頓，同學的雖然有點斜但是是一橫，這是對的寫法」、「第一筆，從左到右還是右到左差很大」。實際去《國字標準字體筆順學習網》可以發現，甜字的筆畫確實第一筆是由左到右的橫寫，並非部分民眾習慣的由右到左的一撇斜寫。只能說習慣了用電腦打字，一些手寫文字的細節不免就被忽略了。（編輯：倪浩軒）