送名牌禮物全靠「這一招」！網友直呼：想當你女友

所謂「送禮送進心坎裡」，就是一份好的禮物，讓收禮的一方感受到滿滿的心意，除了瞭解對方的習性、需求外，其實心意往往更勝於禮物本身的價格。比起用金錢買來的昂貴禮物，有時候動手花些小巧思，常有令人意想不到的收穫，就好比日前蔚為風潮的「名牌紙袋風」，不用花大把鈔票買昂貴的包包款式，也能輕鬆送出體面的心意。近日有一名網友在網路論壇分享「自製名牌包」的方法，也引發許多討論。





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該名網友提到，因為自己的女友非常喜歡設計師詹朴和麥當勞合作推出手拿包，儘管參加打卡抽獎有機會獲得，但難免不想看到女友可能「槓龜」失落的表情，於是，動手研究起這款手拿包，希望打造出相似的感覺，一切只是想看到「女友收到禮物後的反應」。結果製作的過程公開後，立刻讓許多網友大讚「為了女友做針線活的男人超帥」，掀起網友一番熱議。





由於該名網友製作的這款手作包，除了需要先去麥當勞拿到黑色紙袋外，原PO更巧妙地使用透明PVC包裝紙，直接包在紙袋外，並進行了強化與美化，還加上了材料行買的手作包包配件、材料，最後在周圍縫製了五金配件，原PO打趣地提到「麥當勞加上詹朴應該能稱得上是名牌包吧」，這款不輸原版的「名牌手拿包」在送給女友之前，已經成功獲得大批網友的稱讚。





▲網友張貼出自製提袋的材料。（圖／翻攝自網路）

▲巧妙地使用透明PVC包裝紙，直接包在紙袋外，並進行了強化與美化。（圖／翻攝自網路）

▲這款不輸原版的「名牌手拿包」在送給女友之前，已經成功獲得大批網友的稱讚。（圖／翻攝自網路）

不少網友看了這樣一份別具心裁的禮物後提到，「我想當你的女朋友」、「好用心，我也想要這樣的男友」，更有網友看了製作過程後大驚，「這是直接手工縫的？也太強大了」、「我如果是你女朋友收到會感動死」、「想知道女友反應」，更有網友大讚「這樣改造不錯，紙袋可以重複利用，蠻環保的」，成功引起網友關注。



