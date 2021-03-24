台股力守萬六大關　台積電跌破季線支撐

（中央社記者江明晏台北24日電）台積電今天開盤重挫，拖累台股早盤跌逾200點，失守月線16104點，但隨後跌勢收斂，終場下跌145.47點，收在16032.12點，守住萬六關卡。
投資人擔心美國總統拜登1.9兆美元紓困案及外傳準備推出的高達3兆美元新振興案可能迫使政府增稅，華爾街股市今天收低，道瓊工業指數下跌308.05點。憂疫情再起，影響經濟復甦，歐股收低。台股今天早盤挫逾200點，低點一度下探15967.95點，跌破月線、萬六關卡，但隨後跌勢收斂。台股加權股價指數今天終場下跌145.47點，收在16032.12點，跌幅0.9%，成交值3156.6億元。英特爾宣布斥資200億美元在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠，並設立代工服務部門，市場解讀與台積電較勁意味濃厚。台積電美國存託憑證（ADR）盤後股價下跌近3%；台積電今天重挫，收盤跌3.03%收576元，跌破季線594元。觀察其他電子權值股表現，鴻海下跌1.92%，收128元；聯發科漲2.76%收894元；大立光下跌1.82%收3240元。傳產族群今天以紡織、百貨類股較為強勢；紡織股如儒鴻、聚陽今天大漲；百貨股則以富邦媒走勢較強，漲逾5%收930元。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，受到台積電重挫影響，台股今天大跌，早盤跌破近期低點，線型架構也失守月線，台股近期恐持續弱勢格局，展望後續，在月線沒站穩前，都應保守看待。（編輯：張均懋）1100324