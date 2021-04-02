尿不出來？醫治尿路狹窄問題 恩主公引進最新微創技術
記者陳志仁／新北報導
2021-04-02 09:00:00
為解決各種複雜性尿路狹窄手術病人反覆就醫的困擾，三峽恩主公醫院泌尿科引進了永久性支架「可自我膨脹鎳鈦合金」輸尿管置入技術；身兼恩主公醫院副院長的泌尿科主任王炯珵指出，這是目前國內最先進解決尿路狹窄的微創技術，可大幅減少病人住院時間和頻率。
恩主公醫院表示，62歲女性因子宮頸癌開刀和放射線治療後造成輸尿管的狹窄，曾多次使用輸尿管擴張和傳統支架，但不到3個月時間，很快又造成腎臟感染和腎水腫反覆就醫；為了改善傳統輸尿管支架不耐久的缺點，泌尿科率先引進了「可自我膨脹鎳鈦合金」輸尿管支架，超過半年的追蹤，並無腎水腫、感染或結石的情況發生，讓她終於擺脫煩惱。
王炯珵說，政府積極推動子宮頸的抹片檢查下，許多初期的子宮頸癌，不管是手術治療或放射線治療後，第一期病人五年的存活率平均可以超過90%；但是根據美國梅約診所醫院的統計，這些癌症治癒的病人，有高達23%會在治療後，留下腎水腫的後遺症，原因主要是受到手術切除子宮或放射線照射後，輸尿管狹窄而造成反覆腎水腫，嚴重影響到腎功能。
王炯珵指出，放置輸尿管支架是解決子宮頸癌治療後，造成輸尿管狹窄最有效且最簡單的方法，但是過去的經驗顯示，不管是聚合材料或金屬材料的支架，經過3到6個月後，都可能需要更換，支架內部容易產生結石、感染、阻塞；研究統計，超過6個月後，支架的通暢率低於50%以下。
不過，根據一個以色列的研究報告顯示，在92個病人中，有人有兩側輸尿管狹窄問題，總共放置107個「可自我膨脹鎳鈦合金」的輸尿管支架，平均放置11個月的結果，成功率高達99.1%，只有一條輸尿管阻塞；因此，「鎳鈦合金輸尿管支架」應是目前對於子宮頸癌治療後，造成頑固性輸尿管狹窄的最佳武器。