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U23世界盃棒球賽中華隊今（15）日迎戰強敵委內瑞拉，此戰攸關中華隊能否搶下銅牌戰的門票。若是中華隊贏球就無條件進入銅牌戰，若輸球就還要看日本澳洲之戰的賽果，決定能否闖進銅牌戰。此役中華隊推出效力味全龍的林柏佑掛帥先發，最終他主投5局、只被敲1安，沒掉任何分數。除了先發投手的亮眼表現，中華隊打線靠著葉弘仁的3安猛打賞，以及宋柏翰、鍾懷逸、劉承佑的3分砲直接奠定勝基。最終中華隊以13：1賞給委內瑞拉本屆賽事的首敗，同時也拿下銅牌戰的門票。比賽前兩局雙方形成投手戰，1局上中華隊攻佔得點圈，可惜後續打者未能建功。1局下委內瑞拉攻勢再起，在1出局後靠著保送與安打攻佔一、二壘，並因中華隊先發投手林柏佑發生投手犯規推進至二、三壘，危機時刻中華隊投手穩住陣腳，先是三振打者，再讓對手擊出游擊滾地球出局，成功化解失分危機。第2局雙方皆無功而返。關鍵第3局上半，中華隊率先發動攻勢，效力合作金庫的葉弘仁擊出左外野邊線安打上壘，鍾懷逸成功執行犧牲觸擊將跑者送上二壘。雖然隨後打者遭到三振形成2出局，但黃鈞麟在關鍵時刻敲出左外野安打送回第1分，並趁著左外野手失誤上到二壘。接著黃柏叡、劉承佑連續選到四壞保送擠成滿壘，宋柏翰補上左外野安打再添1分，中華隊單局進帳2分取得領先。3局下半，委內瑞拉雖在1出局後敲出穿越中外野安打，但中華隊隨即策動「1-6-3」漂亮雙殺瓦解攻勢。4局上委內瑞拉更換投手，中華隊葉弘仁在2出局後敲出左外野三壘安打，鍾懷逸也選到保送攻佔一、三壘，可惜最終留下殘壘未能擴大領先。4局下委內瑞拉一度攻佔上三壘，最終卻留下殘壘，前4局結束，中華隊以2：0保持領先優勢。5局上黃鈞麟先打出超級循環賽的第4支安打上一壘後，靠著黃柏叡的二壘安打再跑回中華隊的第3分。在劉承佑也保送上壘後，宋柏翰轟出奠定勝基的超遠3分砲，幫助中華隊直接把比分拉開到6：0。最終林柏佑主投5局、共用了90球，飆出4K的同時只被委內瑞拉強打群敲出1支安打、無失分。6局上，中華隊中心打線再度發威，靠著劉承佑帶有打點的安打再度攻下1分，此時比分已經來到7：0。接替林柏佑站上投手丘的牛棚黃錦豪，雖然讓委內瑞拉攻下本場比賽的第1分，最終還是成功拿下3個出局數。無獨有偶，鍾懷逸在7局上身處第9棒的位置再夯出一發3分砲，4棒劉承佑也跟著敲出3分砲，比分瞬間來到13：1。中華隊最後一任投手許少捷在7局下登板沒有失分，最終中華隊就以13：1賞給委內瑞拉首敗，確定殺進銅牌戰。