民眾黨第二波主委名單 落選中評委、前藍營候選人在列
記者丁上程／台北報導
2021-03-24 16:33:37
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（24）日舉行第一次中央委員會臨時會，討論黨部主委人選名單。而在會後民眾黨也召開記者會，公布第二波的地方黨部主委名單。日前黨內爭議已久的台中市黨部主委，則由一開始立委高虹安推薦的黨代表張仲翹，以副主委身份代理主委一職；至於雲林縣黨部主委則由前國民黨斗六市民代表候選人陳天星擔任，而屏東縣黨部主委，則由當初黨主席柯文哲提名的中評委落選人劉家榮擔任副主委兼任主委。
民眾黨今天中午公布第二波黨部主委名單，台中市黨部主委由又村企管顧問公司創辦人張仲翹，以副主委身份代理主委；南投縣黨部則由在地的老人社福機構負責人簡千翔擔任主委；雲林縣黨部主委則由斗六市調解委員會主席、前國民黨籍市民代表候選人陳天星擔任；嘉義市黨部主委則是民眾黨中評委、嘉義基層醫師吳亭蓁；屏東縣黨部則由屏東律師、柯文哲提名的中評委候選人劉家榮擔任副主委兼任。民眾黨上週一先公布第一波地方黨部主委名單，12人中扣除不分區立委兼任外，剩下7人有5人具有國民黨背景，也被外界直指是國民黨勢力入侵民眾黨。而為了避免再被貼上小藍標籤，第二波名單僅只有雲林縣黨部主任委員主委陳天星，過去曾以國民黨籍身份參選斗六市民代表，而具有藍營背景。不過台中與屏東黨部主委人選，由於在中常會上討論仍有爭議，暫時以懸缺的方式，讓副主委代理主委一職。其中台中市副主委張仲翹則為原本高虹安推薦的人選，不過傳出因為同為中常委的台北市副市長蔡炳坤有意見，所以才改以副主委兼任主委的方式處理。至於屏東縣黨部主委，同樣也是因為劉家榮原為柯文哲提名的中評委候選人，卻在選舉中落選，現在卡位黨部主委也讓黨內有不少雜音。民眾黨發言人張清俊則表示，台中與屏東因為還沒有找到適合的人選，所以暫時由副主委兼任主委一職。此外針對外傳張仲翹為高虹安推薦的黨部主委人選，但因蔡炳坤不同意而將主委一職懸缺一事，張清俊也強調絕無此事，並直言張仲翹是早就決定好的副主委人選。