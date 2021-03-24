取貨見客下單2次！外送員一看「商品」秒棄單：會出人命
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 16:42:21
外送平台近年來崛起，現在除了熱騰騰的美食之外，許多平台也有跟大賣場以及超商合作，讓民眾發懶也能在家中輕鬆補給物資。不過，近日就有外送員分享自己去賣場取貨時，發現有兩張單都是同一客人點的，轉頭一看商品讓他瞬間傻眼，貼文引發熱議。
一名外送員在「UberEats全台討論區」貼文指出「2單同一個客人，不離不棄的朋友，如果要接，我覺得可以去搬家公司上班，跑UberEats等於耽誤你的才華」，只見貼出的照片，六箱水就這樣疊在一旁的購物車裡，上面貼著兩張取貨單，一台機車就這樣小型，真不知道該怎麼運送，讓該名外送員瞬間就棄單。貼文一出，網友紛紛回應「真的沒有在開玩笑，這種單真的我也不敢接」、「這我也不會想要接，根本凹司機而已」、「這直接棄到天亮啊，看多愛這樣點」、「這種的通常住五樓， 為了50搬6箱上五樓， 真的呵呵」、「這種單可能只有新手才會接，因為還不知道怎麼棄單」、「真的很沒道德，這種單棄到他以後不敢這樣點！」、「外送員一定要搏命是不是啦，超危險」、「這拆六個司機來送我都覺得危險」、「這要是真的接了，載在路上搖搖晃晃，出人命早晚的」。原PO後來也再出面呼籲同行「坦白說一句，如果這種單你要接，你真的隨便找份工作都比UberEats好，你外送要承擔油耗、機車耗損、危險因子，如果賺的沒有打工多，你這麼辛苦要幹嘛？不管你撞人還是你被撞，承擔都風險都不小，你還要為這種客人不棄單？算了吧！你沒這麼廉價！便利商店大夜你只要承擔被搶劫的風險，比你顧路划算太多了。」（編輯：張嘉哲）