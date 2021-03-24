國民女友遭老師怒譙「拉低班平均」 竟成同儕霸凌對象
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-24 21:00:00
「國民女友」祈錦鈅應新北市政府警察局邀請，於今（24）日出席「少年ㄟ，咱來去看電影」宣導反毒、反暴力、反飆車、反霸凌活動，跳脫以往入校宣導方式和百名國中學校學生，進行戶外教育「法治教育」宣導活動。活動現場由教育局局長、警察局副局長、少年隊隊長一起出席共同觀賞電影《酷瓜人生》，並在會後分享心得
祈錦鈅此次是第4度代言新北市政府警察局宣導活動，分享在學生時期的自己因為成績不好所以很自卑，「老師是很重視學業成績，常常打給我爸說我拉低班平均，也會公然點出成績不好的學生，那時候造成我心裡壓力很大，也因為這樣，合理讓同學覺得欺負成績不好的同學是沒關係，因此養成同學間霸凌的情形。」也因為自己曾經是受害者，所以特別呼籲要終止校園霸凌的惡習，不應該當個冷漠的旁觀者應該適時伸出援手。觀賞完電影《酷瓜人生》後，祈錦鈅感性的說：「因為劇情很有感，從小和媽媽分開我自己小時候也會覺得我是大家不要的，很多小孩在被責怪的時候都會覺得自己是不被愛、被拋棄的造成心理的空虛。」希望大家要多花時間跟孩子聊天，注意孩子的行為和情緒。
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