國民女友遭老師怒譙「拉低班平均」　竟成同儕霸凌對象

「國民女友」祈錦鈅應新北市政府警察局邀請，於今（24）日

活動現場由教育局局長、警察局副局長、少年隊隊長一起出席共同觀賞電影《酷瓜人生》，並在會後分享心得

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祈錦鈅此次是第4度代言新北市政府警察局宣導活動，分享在學生時期的自己因為成績不好所以很自卑，「老師是很重視學業成績，常常打給我爸說我拉低班平均，也會公然點出成績不好的學生，那時候造成我心裡壓力很大，也因為這樣，合理讓同學覺得欺負成績不好的同學是沒關係，因此養成同學間霸凌的情形。」也因為自己曾經是受害者，所以特別呼籲要終止校園霸凌的惡習，不應該當個冷漠的旁觀者應該適時伸出援手。

▲▼祈錦鈅（上圖、下圖中）第4度代言新北市政府警察局宣導活動。（圖／固力狗娛樂提供）

祈錦鈅