太多晶片在亞洲生產！英特爾新任執行長：不樂見此情況
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-25 12:24:02
全球晶片荒凸顯台積電地位，也凸顯亞洲晶片製造重鎮的事實，美國晶片業龍頭英特爾（Intel）新任執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日接受外媒訪問時，就直言確實有太多晶片在亞洲生產，這種狀況並不令人樂見。
根據英國《BBC》報導，季辛格在訪問中表示，全球最重要的關鍵技術，有80%的供給量來自亞洲，對其他地區而言不是一種令人樂見的情況，英特爾將投資200億美元(約新台幣5700億元)，在美國亞利桑那州興建2座新工廠，以提高晶片等高科技產品在歐美的產量，亦被解讀是直接挑戰台灣的台積電與南韓三星。季辛格也表示，當人類的每一層面都變得越來越數位化，對半導體的需求就越來越大，作為人類未來的核心，世界需要更加平衡的供給鏈。報導也指出，雖然英特爾興建新工廠已經來不及挽救目前的晶片短缺問題，但或許能避免西方再度爆發類似的危機。季辛格也表示，英特爾計劃在歐洲興建工廠，但沒有透露具體在哪個國家。英特爾近幾年多次無法達成生產目標，因而逐漸在與對手的競爭中處於下風，季辛格若想重振旗鼓，得先證明英特爾已經解決這方面的問題。