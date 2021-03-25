「鳳」上美味 期間限定 台南甜品大秀創意

台南的街道巷弄隨處隱藏著許多網紅名店，甜點及冰店更是為遊客所喜愛。市長黃偉哲號召多家知名甜品店家，攜手推出鳳梨創意甜品，並祭出多項優惠，用實際行動力挺鳳農。黃偉哲表示，現在正是品嘗新鮮鳳梨的好時節，但其實有許多的鳳梨加工品，如果乾、鳳梨吐司、酵素麵，也是大受歡迎，將鳳梨製成甜點也能將食材發揮到極致，延長生命週期。目前國產鳳梨受全國民眾的支持，歡迎大家於鳳梨產季期間，安排到台南輕旅行，享用最甜蜜的鳳梨鮮果及甜點美食，以行動支持鳳農。

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▲黃偉哲手捧鳳梨甜點，歡迎大家來台南輕旅行，品嘗美味鳳梨（圖／者林怡孜摄，2021,03,25）

× ▲黃偉哲手捧鳳梨甜點，歡迎大家來台南輕旅行，品嘗美味鳳梨（圖／者林怡孜摄，2021,03,25）

農業局長謝耀清表示，本次活動特別媒合知名甜點咖啡店「奇美食品-幸福工廠」、志玲姐姐婚禮儀式指定甜點店「霜花亭」、以千層蛋糕聞名的「深藍咖啡館」、法國藍帶甜點主廚「O'paris Pâtisserie 歐巴黎法式甜點」、IG打卡咖啡館「伯虎在旗樓·台南」、熱門老宅文青咖啡「肥貓咖啡」、冰品調飲店「光芒果子．小旅行」、古早味「尚禾黑糖粉圓冰」、「双利冰饌研習所」、獨家雪花冰「冰塔」、「Bark露天茶飲酒」及搶手鳳梨吐司「關廟區農會」等業者，於行銷活動期間推出鳳梨創意商品。

▲鳳梨形狀的慕斯蛋糕，葉子由巧克力製作，整顆都可食用（圖／記者林怡孜攝，2021,03,25）

× ▲鳳梨形狀的慕斯蛋糕，葉子由巧克力製作，整顆都可食用（圖／記者林怡孜攝，2021,03,25）

農業局指出，全台灣鳳梨種植面積11,676 公頃，台南市1,761 公頃，約占全台15%，產量69,668公噸，本次台南鳳梨甜點行銷活動期間有許多優惠活動，如「奇美食品-幸福工廠」祭出不限金額麵包類商品，加購鳳梨甜點只要39元，購買10入鳳梨酥禮盒，加贈新鮮鳳梨一顆。「双利冰饌研習所」只要醫護相關人員出示證件，來店消費鳳梨冰品一律8折。活動已於今日開跑，相關優惠歡迎至台南市政府網站查詢。