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女星秀產後好身材　自曝與老公林昶佐「懂時間管理」

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-26 08:00:00

Doris辣秀產後好身材。（圖／出日音樂提供）
▲Doris分享自己與老公Freddy（林昶佐）的「時間管理方法」。（圖／出日音樂提供）
樂團「閃靈」睽違3年即將在5月推出新專輯《台灣閃閃爍/MEGAPORT 2021》，在大港開唱上，他們也將與防疫國家隊的靈魂人物之一「IT大臣」唐鳳，首次在音樂上共演，也都會全程紀錄在這張LIVE專輯中。此外，這次他們還與口罩國家隊聯名推出官方限定防疫組盒。
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值得一提的是，有著天使臉孔魔鬼身材、被封為「全球最辣搖滾女王」的閃靈團長Doris，出任口罩代言人展現辣媽身材無極限，婀娜多姿的身材讓人完全看不出生完小孩，她透露身材保持的方法，就是「帶小孩」，她笑說：「我就是把自己操到爆！陪小孩玩到翻來維持身材！」花了2年瘦身的Doris進一步表示：「主要還是靠飲食控制，大量喝水、不愛吃零食炸物手搖杯或二次加工食品，然後肥肉和皮不吃、盡量少吃肉，常常一天兩餐便足夠！」
▲Doris辣秀產後好身材。（圖／出日音樂提供）
▲Doris辣秀產後好身材。（圖／出日音樂提供）
閃靈2位核心團員-團長Doris、Freddy（林昶佐）堪稱是最佳斜槓代表，一位是「立委兼樂團主唱兼人夫兼爸爸」，另外一位則是「樂團團長兼媽媽兼顧許多音樂工作」，夫妻倆可說都是「時間管理大師」，夫妻倆特別透露自己平常對於時間管理都有找「小幫手」，像是常常感覺到時間不夠用的Doris就得靠姐姐、婆婆幫忙帶小孩。至於工作更忙的Freddy管理時間祕訣則是靠「小本本」，他表示：「我從小時候就有把自己的時間『表格化』的習慣，到現在我的行事曆都還長得很像小時候上課的『課表』，然後就逼自己照表抄課，避免不必要的浪費時間！」
▲無黨籍立委林昶佐指出，罷免黃捷理由還包括募集物資挺香港，違反港版《國安法》，這等於是二度傷害被壓迫的香港人民。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.04）
▲Freddy（林昶佐）很懂時間管理。（圖／NOWnews資料照）
 
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