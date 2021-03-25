檢查你的Mercedes-Benz 48V有沒有問題，日本賓士多款車型因48V系統故障召回
Carture 車勢文化
2021-03-25 14:55:20
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為了讓內燃機引擎能通過排汙規範，許多車廠都導入48V輕油電系統因應，藉以能以最少成本達到節能減碳標準，其中Mercedes-Benz便將旗下車型廣泛採用該系統，但所搭載的48V輕油電不僅沒有好好工作，反而發生故障導致車輛啟動困難故障燈也持續警示，甚至嚴重還無法發動車輛。對此日本Mercedes-Benz日前宣布於2017年11月3日至2021年2月8所生產的C200、E200、E53、S450、GLE450…等31種型號進行召回，共計召回車輛達2萬8千多輛。
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