奧客為搶贈品「無理要求」！他嘆現在人怎麼了 全場同感
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 15:49:06
台灣最美麗的風景是人，但台灣同時也存在很多缺乏同理心的奧客，且這些奧客常常帶給別人困擾還毫無自覺。就有位網友分享自己與奧客的對話，即便告知對方，他想要的贈品已經有人預定，但奧客還是不依不饒、不斷跳針「訂了有取貨嗎」、「我現在去取貨」，讓原PO傻眼直呼「現在人是怎麼了！」
有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，直呼「天啊！現在人是怎麼了，免費贈送的物品已經告知有人預定了，還要搞得好像欠他一樣」。接著原PO分享了兩人的對話截圖，一開始原PO就告知「抱歉，已經有人預定囉」，奧客卻神邏輯回應「預定有取貨嗎？我現在去取貨」。接著奧客不斷跳針，「既然還沒取貨，給我，我去取貨」、「請問產品還在嗎」、「我馬上取貨」，即便原PO一再解釋有人預定了，但奧客似乎就是無法理解「預定」的意思，最後原PO只好怒回「這是信用的問題，試問如果今天別人要送你東西，也約好時間，但卻提前改送給別人，你做何感想？」看不下去的網友也紛紛留言回覆說，「奇葩真多」、「免費的又不用改名鮭魚，難怪他急成這樣」、「我曾經禮貌的告知已被訂走，結果對方回我：隨便你」、「不知道是為什麼，現在很多人都不會覺得自己有問題，理所當然已經變成一種文明病了」、「大開眼界！原來沒有最不要臉～只有更不要臉」、「都有人為了吃壽司改名了，已經見怪不怪」。（編輯：倪浩軒）