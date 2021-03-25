李克強：中國2021年經濟成長可能比6%更高

（中央社台北23日電）中國國務院總理李克強22日晚間表示，中國將今年的經濟成長目標設為6%以上「並不低了」，實際運行中「可能會更高一些」。他並強調，中國政府今年除保持經濟平穩成長，也力求增加就業。
中國政府網報導，李克強當晚在北京人民大會堂，以視訊方式向出席「中國發展高層論壇2021年會」的境外代表發表講話並回答問題時，作上述表示。根據報導，李克強在回答關於中國經濟「增速與質量關係」的問題時說，把今年經濟成長預期目標設定為「6%以上」，不僅考慮到當前經濟成長是恢復性的，要進一步鞏固發展的基礎，也是考慮與明後年的目標平穩銜接。李克強說，「6%以上並不低了，也是開了口子的（指不設上限），實際運行中可能會更高一些。我們不是在定計劃，是引導預期」。他說，中國經濟在保持平穩成長的同時，要努力提質增效，這就需要有比較充分的就業、持續成長的居民收入、不斷改善的生態環境，促進經濟結構進一步優化及勞動生產率持續提升。李克強指出，今年中國城鎮新增勞動力約1400萬人，就業壓力仍然很大，要保證1100萬人以上就業，就要將經濟增幅保持在合理區間。他強調，中國需要平衡好成長、收入、就業之間的關係，也不能以高耗能、高汙染換取經濟成長。同時還要努力提高市場主體的活躍度和效益，持續推動「城鎮化」進程，釋放巨大內需潛力，增強消費對帶動經濟的作用。（編輯：邱國強/周慧盈）1100323