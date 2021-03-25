拿大陸offer超心動！網一聽「薪資」秒搖頭：想都不用想
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 17:23:07
對於剛出社會的新鮮人來說，擁有一份高薪的工作是不少人的願望。對此，就有網友指出，自己接到了大陸的offer，月薪竟達6萬元以上，讓她相當心動，但也猶豫「該不該離開台灣？」貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《Dcard》表示，自己才剛出社會不久，除了打工以外，沒有其他正式的就職經驗，最近在朋友的引薦之下，她得知有台商在大陸需要管理的人手，而且薪資是「6萬元至6萬5千元不等，另有分紅，還包吃包住包去的機票」。這讓原PO相當猶豫，因為她認為自己就讀的科系在台灣沒有太大的發展性，所以拿到大陸那邊的offer以後，實在有些心動，最後只好發文尋求建議，「如果是你，會為了錢去中國發展嗎？」許多網友也紛紛回應，「要看你的機會成本啊，你在台灣的是多少呢？你覺得發展性的差異，你能接受翻牆嗎？」、「現在外派大陸的薪資待遇沒有以前好，大約是台灣的薪資1.2至1.5倍」、「6萬想都不用想，月薪起碼要10萬」、「太少了！而且中國有些地區物價比台北市還高....」、「如過對於未來的工作沒幫助，不建議去，因為這樣pay不算多」。原PO聽完網友們的建議，也回覆「我覺得在度假勝地擔任管理人員，應該這薪水也是穩定，不會再多太多了，目前應該拒絕不考慮了，會選擇繼續留在台灣」。（編輯：許智超）