台積電大缺工引爆同業「離職潮」？內行揭現況：已無感了

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，也是許多求職者夢寐以求的公司之一，對此，就有網友好奇「半導體公司有因為台積電缺工離職率高嗎」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「半導體公司有因為台積電缺工離職率高嗎？」為題發文，表示身邊有好幾個同事都打算去南科台積電面試，也讓他覺得台積電現在缺人真的缺很大，同時也讓他相當好奇，「其他半導體公司有受到台積電缺工造成大量離職潮嗎？感覺後段半導體公司會很慘，收不到人.....」。

▲一名網友好奇「半導體公司有因為台積電缺工離職率高嗎」，貼文一出，引起熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

不過，也有許多網友覺得這沒什麼，也揭開「現實問題」，「誰都想跳，外面錢比GG多的很少，但跟GG一樣操的滿街都是，有點腦子都會想跳」、「給不起薪水收掉也好，尤其是一些有上市的，有錢發股東，多發一點給員工會怎樣，根本影響很小，台積電再操，有賺錢肯發就值得稱讚」、「我家每年都有人離職去台積，都無感了」、「工作就選錢多的啊」。（編輯：郭佩蓉）