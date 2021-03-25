近半月議題不斷 國民黨聲量慘遭民進黨超車
新頭殼newtalk
2021-03-25 22:56:21
民進黨近期事件不斷，除了鳳梨出口、藻礁公投、疫苗採購等等議題的相關政策，亦不乏多位黨內政治人物所引爆的公關危機。臉書專頁「聲量看政治」24日公布，據聲量系統Google SERP統計，民進黨在近15日內聲量持續拉高，最近8日更在六大政黨中佔有37.75%，高居名單首位。
「聲量看政治」指出，民進黨能在近日拉高聲量的關鍵，在於近期政策以及個別政治人物所引爆的眾多事件。中國暫緩進口台產鳳梨，首先引發台灣農產片面依賴的焦慮，面對困境的民進黨，大力推銷國產鳳梨，除了號召國人一起吃，外銷成績也相當亮眼；除此，藻礁與第三天然氣接收站的議題爆發後，網路上開始一波正反方的辯論，並揭發牽涉其中的政治因素；乃至疫苗採購事宜，由於近期的討論量多，民進黨得以維持話題性。然而，並非任何事都多多益善。個別政治人物處理私事未慎所引發的諸多討論，恐怕皆為帶有負面影響的聲量。同樣靠前的國民黨於2月開始，便高居六大政黨中聲量首位逾30日，近半月則穩定略遜於民進黨約1.5%。「聲量看政治」分析，由於話題大多聚焦黨內的黨主席之爭，久而久之聲量自然降低。兩大政黨以外，「聲量看政治」認為，民眾黨因延攬「反同婚」人士入新北黨部，大悖性別平權的價值，在社群論壇上鬧得沸沸揚揚。基進黨則佔穩定5%，主要仍聚焦在立委陳柏惟的罷免案。新聞來源為Newtalk 新頭殼