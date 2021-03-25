擴大綠電佈局！大亞集團斥資60億 建置全台最大太陽能廠
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-25 20:04:02
大亞集團子公司大亞綠能，在今（25）日董事會上決議以9.38億元收購大同公司旗下志光能源，並斥資60億於台南市七股區建置全台最大漁電共生太陽能案場，期盼能共創土地兩用新價值、漁業為本、綠能加值，大亞集團沈尚弘董事長預估，在落成啟用後，未來20年，將帶來超過30億度發電量，發電營收上看120億。
全球因應環境惡化與能源短缺，已邁入能源轉型關鍵時刻，大亞集團子公司大亞綠能主打綠能技術服務，看準未來太陽光電市場是自集中式電力配送轉為分散式在地再生能源供應，將斥資60億於台南七股區三股子段養殖魚塭建置全台最大漁電共生太陽能電廠，總面積約160公頃。為因應政府將漁電共生列為政策推動主力之一，大亞綠能超前部署，看準「志光能源太陽能電廠」歷經4年土地整合、環境調查、敏感度分析，發展漁電共生不僅兼顧經濟發展與環保永續，在不影響既有漁業養殖下，透過新型態漁電共構，既能保障原有養殖戶及保留原始利用樣態下，也能結合光電綠能兼顧產業發展，促進產業升級，創造「漁電雙贏」之效益。而漁電共生是政府綠能政策推行的主要方向，大亞綠能稱未來將以漁業為主、綠能產電為輔的核心價值下，落實政策使漁電共生一地兩用，同時將規劃未來20年漁場管理計畫，透過新型態漁電共構，改善農漁村閒置土地與失業率問題，達到「創能」，為地方創生。大亞集團沈尚弘董事長表示，志光能源太陽能電廠總裝置容量為120MW，預計於今年第二季動工，並由聚恆科技負責系統整合，預計明年年底完工，未來20年預估至少帶來 30 億度發電量，營收可望突破120億。大亞集團也將配合政府政策及法規，預計以每年開發50MW地面型電廠的強度持續至2025年。待志光能源太陽能電廠併網啟用，大亞集團所運營的太陽能電廠總裝置容量共計250MW，每年將貢獻15億的發電收入。