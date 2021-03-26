房市／建商標榜挑高可二次施工 涉及違法
財經中心/綜合報導
2021-03-26 08:30:00
部分小資族因預算不夠，在購屋時會考量總價較低、坪效較高的夾層套房，不過夾層屋若是二次施工，即屬違建，若不慎買到恐遭受損失，要如何判斷合法夾層與非法夾層？專家表示，預售屋可看核准圖說中是否有標示夾層，成屋則可看權狀是否有登記夾層面積，若是非法夾層，則會有被檢舉拆除的風險。
一般而言，夾層屋常見的違規情形有幾種，例如原本有合法挑空設計，在取得使用執照後，擅自將挑空部分補平；或將原本合法的挑高設計，在取得使用執照後擅自增加樓層，變成夾層、樓中樓的狀況。而這些違規情況最大的風險就是增加使用樓地板面積，二次施工容易破壞原結構、增加負重，影響建物結構安全。內政部營建署曾撰文指出，購買預售屋可要求建商或售屋者出示主管建築機關原核准的圖說內容，若是該夾層未標示於核准圖說中，即屬違法，或是請建商出示建築執照，依照執照號碼向當地主管建築機關查詢；而購買成屋者，購屋者可了解夾層有無登記於權狀面積中，就可判斷是否合法，或是求售屋者出示使用執照，依據執照號碼將當地主管機關查詢即可。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，因為無法預估市面上的夾層屋數量有多少，因此消費者較難判斷非法夾層與合法夾層的比例，不過，除了上述預售屋看核准圖說、成屋看權狀的辨別方法，在買預售屋時有一個很簡單的判斷方法，只要建商或是代銷宣稱房屋格局為挑高設計，日後消費者可自行二次施工施作夾層，這都是明顯的違法行為。信義房屋萬華店店長胡德昱表示，以實務經驗來看，合法的中古夾層套房產品，以樓中樓居多，少數有１樓產品，若是夾層沒有登記於權狀面積中，則皆為非法，若是遭檢舉則需承擔拆除風險。因此若要找合法夾層屋最直接還是看權狀，並鎖定捷運、學區、綠地三條件中符合兩樣條件的物件，好轉手也好出租。