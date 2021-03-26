今天氣溫舒適 未來「一週無雨」缺水壓力增加
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-26 08:00:50
中央氣象局指出，今（26）日各地大多為晴到多雲，東半部仍有零星短暫雨，午後北部山區有機會出現零星短暫陣雨；隨著風向由東北風轉為東南風，氣溫將明顯回升，大臺北高溫可以來到26度左右，北部及東半部其他地方約23到25度，至於中南部則在27至30度，各地白天都屬於舒適溫暖的天氣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，未來一週西半部幾無降雨的機率，桃園以南缺水壓力與日俱增，今天到下週（28）日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。吳德榮說，下週一（29日）微弱鋒面掠過北部海面，影響很輕微；僅北海岸、東北部降雨機率稍提高，對其他各地無影響，仍是多雲時晴的天氣。下週二至週四（30至1日）各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，白天「暖如夏」，各地高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上，早晚仍偏涼。吳德榮表示，「清明連假」前3天（4月2日至4日），台灣仍受高壓迴流影響，各地仍為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天暖如夏、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。但此為第8至第10天的模擬，模式仍會調整，需持續觀察。