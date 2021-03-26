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限水分藍綠執政縣市？蘇貞昌：天方夜譚

記者胡宥心／台北報導

2021-03-26 09:31:46｜2021-03-26 10:21:33

清明節後許多縣市開始限水令，多為藍營執政縣市，遭質疑限水分藍綠，蘇貞昌痛斥天方夜譚(圖，記者胡宥心攝，2021.03.26)
▲清明節後許多縣市開始限水令，多為藍營執政縣市，遭質疑限水分藍綠，蘇貞昌痛斥天方夜譚。（圖／記者胡宥心攝，2021.03.26)
清明節後許多縣市開始限水令，執行限水措施多為藍營執政縣市，遭質疑中央限水措施還分藍綠執政縣市？行政院長蘇貞昌今（26）日回應表示，「外界說限水分藍綠，真是天方夜譚！」台灣遇到百年大旱災，部署得宜幸好能撐到現在，希望民眾能節約用水，一起度過危機。
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水情嚴峻，台中、苗栗4月6日後首波實施「供5停2」分區供水，中部民眾開始搶水大作戰。苗栗縣長徐耀昌昨更當面批中央太不公平，國民黨立委陳超明開嗆說苗栗供水給外縣市，還被限水，痛批水資源分配太不公平。引發外界質疑限水難道還分藍綠？
蘇貞昌今到立法院總質詢前受訪表示，台灣的水有分區域，例如翡翠水庫水量充足，屏東水位很高 ，水受地區、地形限制，幸好3年多前政府開始超前部署，做了越域引水，像翡翠水庫引到新北，石門水庫的水每天20萬噸送到新竹。
蘇貞昌說，且台灣很早挖掘抗旱水井、伏流水，海水淡化措施，否則今年水情遇到百年來大旱災，老早已經停水，幸好還能撐到現在，水情越來越嚴峻，老天不知何時下雨，請大家節約用水，盡量水的再生再利用，一起撐過危機。
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