快訊／翁立友4點駁性騷擾 雞排妹首發聲「有點玷污」
記者吳雨婕/台北報導
2021-03-26 13:52:53
雞排妹（鄭家純）於今年1月底時在臉書指控遭歌手翁立友性騷擾，對方後來舉辦聲明會澄清，她也現身會場踩場，2人險些正面交鋒，而今（26）日她在台北舉辦的「38號樹洞」展覽，對於先前翁立友提出的4點反駁，她僅回應「有點玷污這個地方」。
雞排妹籌備「38號樹洞」展覽，提到不論是受害者還是一般民眾，能在看到信件時感同身上，並有同理心，「希望檢討被害者的聲音越來越少，社會才會幸福。」對於先前翁立友出面反駁遭指控性騷擾，雞排妹冷回：「我覺得我們不需要在這個場所談論他的事情，有點玷污。」談及近來心情，雞排妹表示，在看信的時候常常需要緩一緩，因為這些故事都是沉重的，但這些受害者願意寄信給她，可能也是出於對她信任，「看著這些信件，我會越來越勇敢，而這個展覽的優先順序，也是善待這些信。」翁立友在11日時發行新專輯，首度接受媒體訪問，針對遭雞排妹指控性騷擾，他強調「沒有的事情，絕對沒有」。面對雞排妹的指控，翁立友還原事發經過，「那是斷章取義，她都只用一句話，這個示範不好。她很少做外場，很不簡單，所以我是說，『要是我以後有一家自己的公司，辦了尾牙要請她來』。」翁立友解釋，會這樣說的原因，是從以前就承襲下來的，只要有藝人跟他在同場活動，表現不錯的，他都會請助理、經紀人留聯絡方式，未來大家互相推薦給廠商，廣結善緣。
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