快訊／翁立友4點駁性騷擾　雞排妹首發聲「有點玷污」

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▲雞排妹分享近期心情。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.03.26）

翁立友在11日時發行新專輯，首度接受媒體訪問，針對遭雞排妹指控性騷擾，他強調「沒有的事情，絕對沒有」。面對雞排妹的指控，翁立友還原事發經過，「那是斷章取義，她都只用一句話，這個示範不好。她很少做外場，很不簡單，所以我是說，『要是我以後有一家自己的公司，辦了尾牙要請她來』。」翁立友解釋，會這樣說的原因，是從以前就承襲下來的，只要有藝人跟他在同場活動，表現不錯的，他都會請助理、經紀人留聯絡方式，未來大家互相推薦給廠商，廣結善緣。