你今天「嗶」了嗎？麥當勞這樣吃最划算　限時14%回饋

你今天「嗶」了嗎？數位時代來臨，民眾人手一機，帶動電子支付的迅速發展，免錢包、不須找零的特性受到消費者喜愛，並逐漸習慣「一機在手，走遍天下」的新消費模式；根據金管會統計，截至2020年12月底，全台電子支付使用人數高達1178萬人，全台行動支付交易筆數，相較前一年更上升7成。

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速食業「嗶」商機，強攻消費心占率

在現代社會講求快速、效率的消費型態下，速食店提供的便利服務是生活中不可或缺的消費選擇。今年1月起，麥當勞餐廳陸續啟用「街口支付」與「台灣Pay」，上線2個月以來廣受顧客好評，在網路上引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「敲碗成真！終於開放街口支付」、「早上看附近的麥當勞有了」、「街口很好用！」也有不少街口愛好者現身分享私藏的省錢「嗶」法，「街口支付綁my樂跟熊卡回饋都不錯」。

速食店龍頭麥當勞為搶攻消費者心占率，宣布自3/31起，全台餐廳門市正式啟用街口支付與台灣Pay支付功能！街口支付更祭出高額回饋限時好康，自3/31起至4/27，至麥當勞使用街口支付消費，單筆消費滿百即可享最高14%現金點數回饋。在各家業者的競爭激烈的數位時代，消費者可要把握時機聰明「嗶」，才能輕鬆省荷包。

吃麥當勞用街口支付 最高可享14%回饋

慶祝街口支付在全台麥當勞餐廳上線，特別祭出14%好康回饋！自3/31起至4/27，消費者至麥當勞使用街口支付消費，即可享10%現金回饋 (單筆最高回饋30元)，以聯名卡付款，另可享最高4%街口幣回饋！

如消費者購買2套「1+1=50」，使用街口支付搭配聯名卡付款，即可享有10元現金以及4元街口幣的回饋；使用街口支付輕鬆「嗶」，從早到晚享回饋，出門消費不用「錢」，正引領新生活風潮。