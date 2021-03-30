到北車20分鐘！青埔「新森活」公園水岸第一排超強景觀宅

想要住在河岸第一排，旁邊還有萬坪公園，每天都能在河濱或公園裡散步，欣賞潺潺流水，聆聽蟲鳴鳥叫，樓下就有Youbike租借站，騎到高鐵捷運站只要5分鐘，這樣兼具交通便利及居住品質的好房子，要準備多少錢才買得到？興富發建設在桃園青埔推出的「新森活」，就擁有這樣得天獨厚的環境優勢，是青埔A18站/高鐵桃園站周邊，少數能享受萬坪公園及河岸第一排，擁有鬧中取靜的居住品質，又能兼顧交通便利的建案。

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雙鐵共構的高鐵桃園/青埔A18站，往北到台北車站不到20分鐘車程，往南到新竹站更只要11分鐘，加上機捷沿線，前往桃園機場或是新北副都心等地都很方便。隨著周邊建設快速發展，除了近來最夯的Xpark水族館與新光影城，還有全台最大最好逛的IKEA，以及出站就到的Outlet華泰名品城等，不斷有大型建案、購物中心都將陸續進駐青埔，讓這裡房市的討論度持續升溫，成為桃園最被看好，深具發展潛力的地段。

▲雙鐵共構的高鐵桃園/青埔A18站，往北到台北車站不到20分鐘車程。（圖／資料照片）

而興富發「新森活」所挑選的地點，位於距離高鐵捷運站約一公里遠的老街溪河畔，擁有萬坪綠地的青森（公十）公園旁，在青埔共20座大大小小的綠地公園中，青森公園同時兼顧自然與人文景觀，不僅栽種多樣化的樹種植被，一年四季都能看到不同變化的景色，園內保留的埤塘，最能代表桃園「千塘之鄉」的傳統水利灌溉歷史文化，是一座非常有層次感的景觀公園。而老街溪河道剛好環抱著建案，讓住戶無論住在哪一面，全都擁有河岸景觀，更是風水上能聚氣納財的「玉帶環腰」的絕佳地形。

該建案禮聘豪宅大師黃永洪擘劃建築，設計為2棟地上15層、地下4層建築，共有345戶純住家無店面，格局規劃為2至3房，每戶為23-42坪。飯店級公設包括露天泳池、健身房、閱讀室、LOUNGE BAR等，公共綠地花園種植落羽松林，更能享受靜謐放鬆的自然氣氛。

銷售顧問石景文表示，騎腳踏車只要5分鐘就到車站的距離，剛好鬧中取靜，既能享受交通便利性，又不必擔心受到周末假日人潮活動吵雜影響，加上青埔的價格仍在相當合理的範圍，他表示：「以北車為例，同樣是20分鐘車程距離的河岸景觀宅，這裡的價格連台北的一半都不到。」因此除了不少首購族、年輕成家族群及退休族外，近來也吸引不少「脫北者」青睞，就有已購客戶表示，同樣能住到兩房三房，這裡環境更好，省下來的錢，天天搭高鐵來回搭一輩子都還有剩，真的很划得來。

▲購物中心都將陸續進駐青埔，讓這裡房市的討論度持續升溫。（圖／資料照片）

在低利息加持下，購屋成本比以前更低，而建商更推出低自備付款方案，只要5%自備款，讓年輕人一次到位輕鬆擁有屬於自己的房子，不再只是遙不可及的夢想。