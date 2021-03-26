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新疆棉燒到「帶貨直播」！女尷尬站原地　落淚畫面全心疼

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 12:55:41

▲新疆棉事件波及到許多品牌代購的直播主。（合成圖／翻攝自YouTube）
▲新疆棉事件波及到許多品牌代購的直播主。（合成圖／翻攝自YouTube）
瑞典快時尚品牌「H&M」，先是宣布中止採購來自新疆的棉花等原料引發爭議，抵制新疆棉花的不少國際大品牌也點燃中國大陸網友怒火，包含美國運動用品大廠Nike、Adidas等也因此遭陸網「清查」抵制，許多藝人們更火速切割相關品牌代言。對此，事件更延燒到許多品牌代購的直播主，不少網友湧入相關品牌的直播主影片底下留言，要求下架、關閉直播，讓直播現場尷尬不已。
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根據陸媒《三言財經》報導，近幾日受到H&M宣布中止採購來自新疆的棉花等原料事件影響，美國運動用品大廠Nike、Adidas等品牌也遭受牽連，大批中國大陸網友甚至揚言清查抵制，甚至有代購相關品牌的直播主，直接在網路直播上被罵哭。
▲新疆棉風暴延燒，但美國與歐美等西方國家，對於人權議題向來都很關注，其中世界棉花組織名為BCI
▲新疆棉風暴延燒，但美國與歐美等西方國家，對於人權議題向來都很關注，其中世界棉花組織名為BCI (Better Cotton Initiative)，除了關心棉花的品質外，對於合理的價格與勞動條件也同樣成為關注重點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
報導中指出，在網路上販售Nike、Adidas等品牌的直播，順勢成為陸網友們發洩不滿與指責的對象，某代購直播主的直播畫面中，湧入大批網友言語謾罵，要求立刻停播、下架產品，還無預警要求直播主換工作，留言出現「別播了吧」、「會被噴的」、「下播下播下播」等字眼。
對此，直播主邊哭邊說「別罵我，一件不賣，但是我每天必須要上班」，接著無奈站在鏡頭前不發一語，場面相當尷尬，甚至還被質疑，在這敏感時機點直播販售相關品牌商品，無疑是「蹭熱度」的舉動；不過，也有少部分網友心疼並安慰無辜遭受攻擊的直播主。（編輯：賴詠璿）
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