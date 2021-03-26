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長賜輪堵蘇伊士運河　全球航運巨頭擬改道好望角

中央社

2021-03-26 13:50:57

▲巨型貨輪「長賜輪」擱淺在埃及的蘇伊士運河，阻礙諸多貨輪通行。全球航運巨擘馬士基集團和德國的赫伯羅德輪船公司表示，正研議蘇伊士運河以外的選項，包括繞道非洲。（圖／美聯社／達志影像）
▲巨型貨輪「長賜輪」擱淺在埃及的蘇伊士運河，阻礙諸多貨輪通行。全球航運巨擘馬士基集團和德國的赫伯羅德輪船公司表示，正研議蘇伊士運河以外的選項，包括繞道非洲。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社哥本哈根25日綜合外電報導）巨型貨輪「長賜輪」擱淺在埃及的蘇伊士運河，阻礙諸多貨輪通行。全球航運巨擘馬士基集團和德國的赫伯羅德輪船公司表示，正研議蘇伊士運河以外的選項，包括繞道非洲。
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400公尺長的長賜輪（MV Ever Given）本月23日晚間擱淺，阻礙了蘇伊士運河（Suez Canal）這條主要貿易航道的通行，導致上百艘船擠在運河兩端。
救援專家警告，移動這艘巨輪可能需要數天到數週時間。
總部位於丹麥哥本哈根的馬士基集團（Maersk）發言人包奧阿里亞斯（Concepcion Boo Arias）在電子郵件中告訴法新社：「我們正密切關注貨輪脫淺的最新進度，並尋找所有可能的替代方案。」
她說，其中一個可行的方法，是繞經非洲南端的好望角（Cape of Good Hope）。
蘇伊士運河大大縮短了亞洲和歐洲間的航程，以新加坡到荷蘭鹿特丹航線為例，相較於繞經非洲，從蘇伊士運河通行，可縮短6000公里航程及約兩週航行時間。
包奧阿里亞斯說，有9艘馬士基集團貨輪和兩艘合作夥伴的船「停泊在那個區域，等待運河重新開放」。
她補充道，全球供應鏈所受影響，將取決於蘇伊士運河要多久才能開放。
同時，赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）獲報，蘇伊士運河航運中斷波及旗下5艘貨輪，正研議是否可能改採繞經好望角的路線。
總部設在德國漢堡（Hamburg）的赫伯羅德輪船公司在聲明中說：「目前沒有任何明確跡象顯示長賜輪會在何時脫淺。」
根據專家所言，國際海上貿易約10%取道蘇伊士運河；2020年，近1萬9000艘船航經這條水道。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100326
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