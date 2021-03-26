韓國單日確診數回升　防疫措施再延長2週

（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）單日確診數不降反增，最近一天新增494例，來到35天來最高峰。當局今天宣布，原定於28日結束的防疫措施再次延長2週至4月11日。
韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，新增494例確診中，包括471例社區感染及23例境外感染移入，主要仍集中在首都圈的京畿道及首爾市內。中央災難安全對策本部指出，近期來自感染風險高的工作環境、大眾浴池、室內體育設施、補習班、酒店餐廳等各種大眾設施的確診案例持續增加，政府考量社區感染案例已連續3週維持在400例以上，決定再次延長社交距離規範等防疫措施。自3月29日至4月11日，將延續現行首都圈第2階段、非首都圈第1.5階段社交距離規範，夜店、酒館等娛樂場所，以及首都圈餐廳、咖啡店、室內體育設施、KTV、室內公演場館等營業時間維持至晚上10時為止，5人以上聚會禁令同樣全國適用。韓國自去年11月中旬起因應疫情，再次實施較嚴格防疫措施，但因確診人數降至300、400人左右後未能明顯趨緩，長期下來使營業時間受到限制的中小企業者大感不滿。韓國外食業中央會宣傳局長李哲（譯音）接受韓聯社訪問時表示，希望這2週徹底防疫，之後可以鬆綁只能營業到晚上10時的規定，「若鬆綁規定後餐廳還是沒有出現確診案例，希望可以逐步鬆綁5人以上聚會禁令」。中小企業協會政策宣傳本部長車南秀（譯音）則希望政府能盡快就防疫限制造成的損失補償及追溯適用擬定規範，「政府說之前沒有追溯適用的法源及先例，但以前也沒有過像現在這樣因為傳染病長期實施行政命令的前例」，認為政府應重新檢討做法。韓國至今累計10萬770例確診，1716例死亡。自上月底開始實施疫苗接種計畫，至今已有超過77萬人次接種疫苗，其中通報9991件異常反應，17人死亡，其餘多為肌肉痠痛、發燒等輕微症狀。（編輯：馮昭）1100326