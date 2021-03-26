高市議會將開議 童燕珍接國民黨團新任總召
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-26 14:47:27
高雄市議會新會期將於4月8日開議，今（26）日高雄市黨部主委李哲華邀集市議會黨籍議員舉行下會期黨團總召選舉暨黨團運作規則及公約討論，推舉出童燕珍議員擔任新會期黨團總召集人，李哲華說，高雄市黨部將為明年贏回市長，議員席次過半為目標。
日前爆出涉入詐領助理費的高雄市議會議長曾麗燕也出席此次會議，曾麗燕說特別感謝蔡武宏議員在總召任內的付出，並期勉國民黨團在新會期中，能有更多讓市民有感的問政表現；副議長陸淑美則表示，未來將力求黨團力量極大化，發揮在野黨強力監督的角色。擔任此次會議主持人高雄是黨部主委李哲華，先是感謝黨籍議員在反萊豬等公投的努力，目前已完成二階段連署工作，隨後質疑陳其邁就職高雄市長七個月，雖透過市府及綠營民調等大內宣製造滿意度假象，仍掩飾不了財政失控，以及食不安、工不安、治不安等「1失控，3不安」的治理失敗的事實。高雄市議會國民黨團新任總召童燕珍則感謝前任總召蔡武宏在這三個月以來的努力，未來國民黨團將槍口一致對外，為民發聲，請所有議員同志，在新年度的會期裡，一起為高雄市民打拚、為共同目標而奮鬥，在這艱難的時刻，只有團結才能發揮最大能量。李哲華也說，希望黨團能凝聚力量，發揮戰鬥實力，不僅開議期間要強力監督市政，更要善盡在野黨的職責為民喉舌，未來國民黨團將持續發揮在野力量，強力監督高雄市府，高雄市黨部也將繼續加強宣傳和論述，為明年贏回市長，議員席次過半，及爭取更多里長席次，並以成為最大黨為目標。