假訊息傳鳳梨酥遭禁　總統：人民事業不應被操弄

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今天表示，近來有一些不實的傳聞說對岸禁止台灣鳳梨酥進口，不論抱持什麼動機，人民的生命財產、努力的事業與志業都不應該成為被操弄的標的，政府關切台灣的產業，更關心台灣農業的發展。

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總統上午出席國內最大規模烘焙展「2021台北國際烘焙暨設備展」致詞表示，台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓感謝她抽空參加開幕典禮，但她要周正訓不用那麼客氣，「其實我很想來的」，她喜歡研究烘焙設備，和很多人一樣喜歡吃剛從烘焙爐出來的產品。

總統說，這個產業帶給人們幸福感，有380多家廠商，超過1500個攤位參展，除了台灣的烘焙品牌，還有亞洲、歐美等其他國家的產品也來共襄盛舉。受到疫情影響，世界各地的烘焙展，相繼取消或延後，而台北國際烘焙暨設備展已經連續兩年都是全球首發的展覽，實在非常不容易。

她進一步說，這不僅讓國際看到台灣烘焙業的蓬勃發展，也讓全世界看到台灣的防疫表現及成果，在全民共同努力之下，靠著團結守住疫情，也穩住了經濟，但台灣還是有部分產業受到影響，尤其是中小企業。

總統提到，過去一年大家都很努力，政府推出了三倍券及國旅方案等措施，許多業者同步跟進，提出促銷加碼活動，進一步擴大內需、消費，也讓去年糕餅業的產值維持在一定程度的規模，同時，政府也持續推動產業轉型，例如行政院的雲世代產業數位轉型計畫，今年起加強支持烘焙產業，達到數位化、智慧生產，能夠精準行銷，歡迎大家多多利用。

總統表示，最近因為鳳梨的事情，全民都吃了不少鳳梨，真正體會到台灣鳳梨很好吃，烘焙業更是大顯身手，台灣的鳳梨酥本來很有名，現在更是很有名。

總統進一步說，烘焙業可以為台灣的農業帶來很多幫忙的地方，因為農業受天候還有很多自然因素的影響，有時候生產比較多、有時候生產比較少，但是烘焙業可以發揮調節的作用，穩定農民的收入。「這一點要拜託烘焙業，能夠讓台灣的農產品可以更有創意的被使用，也使得農產品的價格可以維持穩定，農民的收入也維持穩定」。

蔡總統與周正訓、經濟部長王美花、總統府國策顧問林見松、僑委會副委員長徐佳青等人一起按下地球燈，象徵正式開展，隨後進入展覽會場，品嘗各地食材的味道，更拿起一盤鳳梨酥行銷。（編輯：趙蔚蘭）1100326