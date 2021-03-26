2月景氣亮紅燈三駕馬車並進　經濟全面強勁復甦

（中央社記者潘姿羽台北26日電）國發會今天宣布好消息，2月景氣燈號亮出代表「熱絡」的紅燈，不僅10年來首見，綜合判斷分數更升至40分，飆上1989年4月以來，近32年最高紀錄，消費、投資、出口三駕馬車齊頭並進，台灣經濟正全面且強勁復甦。
2月景氣燈號綜合判斷分數較上月增加3分，升至40分，主因是9項構成指標中，工業生產指數、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分所致，其餘6項燈號不變。「經濟復甦力道非常強勁」，國發會副主委高仙桂表示，台灣經濟全面復甦可歸功二原因，首先，這次成長力道是靠著消費、投資、出口三駕馬車齊頭並進，尤其民間投資大幅成長，今年估計破4兆元，對經濟成長帶來很大幫助。第二，除了電子資通訊產業持續擴張，石化、機械等傳統產業也明顯上揚，不僅已經擺脫去年K型復甦的局面，經濟更是全面性轉好。高仙桂補充，去年2月武漢肺炎（COVID-19）剛爆發，工業生產、零售等指標都受到影響，基期偏低，因此今年上半年都有低基期因素存在，加上經濟確實持續走強，上半年有極大的機率維持紅燈。值得注意的是，景氣燈號9項構成指標當中，涵蓋金融面、生產面、投資面以及廠商信心等8項指標全數亮出黃紅燈及紅燈，但非農業部門就業人數依舊停留在代表低迷的藍燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙解釋，這項指標在2018年後，年增率變化走緩，主因是人口結構變化造成勞動力增幅趨緩、就業人數變動率也變得很小；另外，社會僱用方式彈性化也有影響，使得非農部門就業人數指標沒辦法像以前一樣，這麼快反映景氣變化。吳明蕙表示，2月除了景氣燈號亮出紅燈，景氣領先、同時指標也持續上升，顯示國內經濟持續走強；尤其景氣同時指標連9月上升，累計增幅達9.93%，和前幾個月相比，幅度明顯擴大，「可以看出當前經濟表現的確是強勁的」。（編輯：林淑媛）1100326