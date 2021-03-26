母親節前哨戰4月1日開打 線上線下齊出擊、還抽未來機票
記者許家禎/台北報導
2021-03-26 19:31:48
新光三越初夏購物節線上線下同時出擊，化妝品單筆滿3,000送300，估全檔期業績成長2成；京站女王購物節全館滿4000送200，搭配其他回饋最高回饋率30%，且首度線上直播推直播驚喜價，有機會抽到10萬元的「未來機票」。至於SOGO忠孝店「日本和風節」狂吸人氣也不容小覷，「秒出國」商機成績不俗，展出第一天下午3點，首日業績就已經達標。
新光三越初夏購物節4月1日至4月21日登場，聯手120大美妝趨勢品牌，以化妝品、保養品優惠先領航，為母親節大檔的其他如家用家電、按摩椅等高單價的品項先打前鋒。購物節其中嚴選26款全台獨家的精華液、粉底液。如LANCOME極光水買1送10、ESTEE LAUDER無敵霜買1送6等。另外疫情期間意外賣得好的高端設計師彩妝，這次GIORGIO ARMANI也有獨賣的商品，以及聯名款都被消費者鎖定。新光三越指出，這次線上線下同時出擊，會員於全台實體店、APP精選優惠皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」，台新聯名卡卡友、新光聯名卡卡友都有滿額加贈的優惠，會員以skm pay搭指定銀行信用卡首八日再加碼「全館刷8,000送100」，有信心全檔期21天活動將帶動全店業績成長20%。京站女王購物節同樣自4月1日登場到5月9日，全檔期全館滿4000送200、化妝品/內衣/香氛滿2000送200。回門禮部分，當日單筆滿1499元，第一波送時尚硬殼化妝包、第二波送日式大湯碗；化妝品、內睡衣與香氛當日單櫃累計滿8000元，送真空不銹鋼保溫壺。強調全館4000送200+化妝品/內衣/香氛2000送200，再刷JCB卡APPLE PAY 2000送400元，總回饋率達30%。為吸引消費者，這次抽獎推出兩大話題，一是抽沒有期限、不限航點的長榮航空10萬元「未來航班」與抽台灣星級飯店住宿（包括君品、日月潭雲品、高雄翰品、花蓮翰品、長榮礁溪鳳凰酒店等）。只要活動期間Q卡友當日累計滿2,000元京站發票，即可獲得抽獎機會1次（可累贈）。另外，FB直播掀起風潮，京站讓樓管透過直播與顧客互動，成績不俗，這次也企劃直播LIVE首四日話題商品，首次女王購物節線下開賣、線上同步直播要推出直播驚喜價。並加碼在4月27日、5月4日 晚上19點祭出「京站買單」活動，針對現場用餐顧客，線上觀看直播即可參加，有機會享有整桌免費招待。統一時代百貨台北店也推出「美人節」檔期，自4月1日起，首五日化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送300，回饋率達15%，為業者歷年該檔期的最高回饋。若加上IcashPay特別加碼的兩波段高回饋活動，合計回饋率達30%。再加上第一季業績較去年同期回溫，因此預估此檔美人節業績，有信心達20%以上成長。至於SOGO忠孝店歷年來的招牌「日本和風節」則自即日起開跑至4月6日。業者指出，這次共有75家（去年遭逢疫情來襲僅展出60家）日本廠商參與，包含50家美食與25家工藝品，而出登場的則有14家。其中有來自九州，超過370年歷史的百年名店福砂屋長崎蛋糕，與位於大阪北新地區的和菓子老舖。而福岡風美庵-博多明太蝦煎餅、NEJI CHOCO螺絲巧克力也都買得到。業者指出，由於國境封鎖無法出國品嘗美食，這種日本展能撫慰人心，這次還有14位日本職人專程來台，也都接受隔離過，光是展出第一天下午3點就已經達到首日業績目標250萬，預估全檔期日標3500萬元有機會超標，年增率估6成以上。