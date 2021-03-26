日本四大機車廠對電動機車電池與換電系統共用規格達成協議！
Carture 車勢文化
2021-03-26 22:55:20
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該聯盟過去不斷針對電池續航力、使用模式等議題提出各種解決方案，並制訂換電式電池與換電系統相關標準，並與日本汽車製造商協會（Japan Automobile Manufacturers Association）進行“ e-Yan OSAKA”合作測試；而本次制定的最新方案已通過日本汽車標準組織（JASO）3月19日發布之技術文件TP21003的規範，車廠將根據通用規範，對可換電式電池進行標準化技術驗證，對於日本電動機車發展再向前邁進一步。接下來，下一個階段將與JAMA合作展開國際標準的制定工作，以在環保意識升高的環境中，促成全球各車廠間於電動機車發展的合作，並持續推廣電動機車，以達到更好的減碳成效。
相較於日本大廠間的合作，已在換電式電動機車領域發展數年的台灣，目前形成兩大陣營競爭的態勢，在政府為有效整合下，始終在公用規格上沒有共識，無法在明已取得的發展先機下，組成國家隊共同發展，如今若更具國際競爭力的日本國家隊發展之電池與換電系統成形，甚至成為世界主流系統，對於台灣車廠在國際競爭中勢必將帶來巨大威脅，只能期望政府能早日介入，或是兩大陣營間可以放下成見，為台灣於電動機車發展上打出最佳好牌！
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