內幕／老柯闢室密談喬定藍營 料下週預算焦土戰再掀波瀾
記者胡宥心／台北報導
2021-03-27 09:15:20｜2021-03-27 09:21:25
AZ疫苗開打，立法院藍綠黨團為了疫苗調閱小組成立與否戰翻天，24日國民黨清晨突襲佔衛環委員會主席台，要求確認議事錄，成立調閱小組，最後簽了一紙協商讓戰事暫歇。未料，國民黨依舊堅持不休，以國營事業預算為籌碼，擬祭出刪減案焦土戰，交換執政黨調閱小組「儘早」成立。
據透露，就在24日上午藍綠吵鬧不休之際，民進黨團總召柯建銘到場後，覺得這局繼續僵持下，對執政黨一定是傷，於是他趁亂與國民黨團總召費鴻泰咬耳朵表示「可另闢房間密談」，為取得費鴻泰信任，柯建銘還招手叫國民黨團書記長鄭麗文一起來，三人就在衛環委員會會議室旁的802會議室又開了「第二現場」。據轉述，一開始費鴻泰還是氣勢凌人，強調一定要按照當天表決議事錄立即成立調閱小組，同時質疑民進黨一直不願意開放疫苗是有鬼。柯建銘認為，當時疫苗這個議題燒了一週，但都已經開打了，不應該繼續在這個戰場內。為了脫離戰場，他向老費開口說「老費你相信我，我答應你的事絕不會食言，我老柯一定說到做到」，允諾等到疫苗買到手、開打確認安全無虞後，立法院就來處理，現在讓大家歸零思考。據透露，費鴻泰起初有點質疑，但一旁鄭麗文認為「老柯可信」，因此有微微勸費收手。藍綠黨團幹部討論完畢，擬定好朝野協商寫定方式後，才一起現身收拾外面殘局。「疫苗這個戰場要收拾了。」柯建銘表示，之前為了溝通疫苗議題前，民進黨釋出極大誠意，還把衛福部長陳時中叫來跟費鴻泰一起討論，陳時中會中也展現誠意，盼在野黨諒解，畢竟現在是賣方市場，台灣難處大家都懂。柯建銘說，國民黨之前一直罵衛環沒投票的四位綠委是「薪水小偷」，藍綠在這個議題卡了快兩週，是該往前走，「而且我也要保護我們自己的立委，黃秀芳、洪申翰被罵成這樣，他們平常都很認真，卻被說得那麼難聽！」且執政黨要顧慮的太多，包括還在行政院長蘇貞昌總質詢還未結束，「我無法賭上總質詢又被癱瘓的風險。」談定疫苗協商，讓藍綠戰事稍緩，下週二立法院將開始協商今年度中央政府國營事業以及營業基金預算，如今國民黨團將把國營事業及營業基金預算案處理作為儘早成立調閱小組的籌碼之一，柯建銘淡定表示，，沒關係，就是一關一關來，等協商時機再來說。民進黨團幹部則表示，現在國民黨一直吵疫苗取得金額，但現在很明確的是賣方市場，能買到就很不容易了，國產疫苗方面，可能最快要6月才有機會成功，何時能量產都是未知數，現在國民黨不斷的炒作疫苗甚至自己講說台灣買疫苗一劑多少錢都非常不智。最為執政黨一定要負責任，否則保密合約一但洩漏，國家就倒了，希望在野黨三思。