AKIRA黏著志玲學中文 決定改變身材「體重多14公斤」！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-27 11:20:04
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AKIRA透露學中文的方式，他說：「工作要拍攝影片時，會想主動使用中文，每次都會錄音下來確認發音，然後漢字的意思也和日文有些相似，不僅是聽和說，也會把中文寫下來。還有就是從EXPG台北分校的員工和台灣經紀人、太太那邊不時學到一些生活用語。」放浪兄弟將於4月27日推出新歌《PARADOX》，AKIRA與成員拍攝MV中，他透露為了可以有更好更棒的表演，去年萌生「改造身體」念頭，目前已增重14公斤。此外，放浪兄弟今年9月27日迎接出道20周年，所以推出特別企劃，3月開始每月的27日，都會宣布驚喜，希望台灣粉絲多多關注。
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